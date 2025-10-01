В Одессе почтили память погибших защитников Украины

Военные несут цветы к мемориалу. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 1 октября, в День Защитников и Защитниц Украины, Одесса начала празднование с возложения цветов к Мемориалу борцам за Украину. Местные власти, военные, ветераны и одесситы почтили память погибших. Торжество стало символом уважения и памяти за героизм защитников.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Чествование защитников

В мемориальном мероприятии приняли участие представители местной власти, силовых и спасательных структур, военные, ветераны и священнослужители. Одесситы возложили цветы и минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

"Мы не просто благодарим, мы поддерживаем: работаем, волонтерим, молимся. Мы не просто ждем — мы строим страну, в которую вы вернетесь с победой. Пусть каждое наше "спасибо" станет для вас броней. Пусть каждая детская улыбка, каждое спокойное утро, каждый новый день — будет доказательством того, что вы боретесь не зря", — написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Люди возлагают цветы к Мемориалу. Фото: Одесский городской совет

Цветы на мемориале Борцам за Украину. Фото: Одесский городской совет

История праздника

День защитников и защитниц Украины был установлен указом президента 14 октября 2014 года. Этот праздник совпал с Днем Украинского казачества и праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Однако в 2023 году, после реформы церковного календаря, празднование Покрова было перенесено на 1 октября, что привело к переносу и Дня защитников и защитниц Украины на ту же дату.

Военные во время мероприятия. Фото: Одесский городской совет

Женщины во время возложения цветов. Фото: Одесский городской совет

Военный оркестр на мероприятии. Фото: Одесский городской совет

