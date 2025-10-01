В Одесі вшанували загиблих захисників України

В Одесі вшанували захисників та захисниць — як саме
Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, Одеса розпочала святкування з покладання квітів до Меморіалу борцям за Україну. Місцеві влада, військові, ветерани та одесити вшанували пам’ять загиблих. Урочистість стала символом поваги та пам’яті за героїзм захисників.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Вшанування захисників
У меморіальному заході взяли участь представники місцевої влади, силових та рятувальних структур, військові, ветерани та священнослужителі. Одесити поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.
"Ми не просто дякуємо, ми підтримуємо: працюємо, волонтеримо, молимося. Ми не просто чекаємо — ми будуємо країну, до якої ви повернетеся з перемогою. Нехай кожне наше "дякую" стане для вас бронею. Нехай кожна дитяча усмішка, кожен спокійний ранок, кожен новий день — буде доказом того, що ви боретесь не даремно", — написав мер Одеси Геннадій Труханов.
Історія свята
День захисників і захисниць України було встановлено указом президента 14 жовтня 2014 року. Це свято співпало з Днем Українського козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці. Однак у 2023 році, після реформи церковного календаря, святкування Покрови було перенесено на 1 жовтня, що призвело до перенесення і Дня захисників і захисниць України на ту ж дату.
