Головна Одеса

В Одесі вшанували захисників та захисниць — як саме

Дата публікації: 1 жовтня 2025 11:20
В Одесі вшанували загиблих захисників України
Військові несуть квіти до меморіалу. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, Одеса розпочала святкування з покладання квітів до Меморіалу борцям за Україну. Місцеві влада, військові, ветерани та одесити вшанували пам’ять загиблих. Урочистість стала символом поваги та пам’яті за героїзм захисників.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Вшанування захисників

У меморіальному заході взяли участь представники місцевої влади, силових та рятувальних структур, військові, ветерани та священнослужителі. Одесити поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.

"Ми не просто дякуємо, ми підтримуємо: працюємо, волонтеримо, молимося. Ми не просто чекаємо — ми будуємо країну, до якої ви повернетеся з перемогою. Нехай кожне наше "дякую" стане для вас бронею. Нехай кожна дитяча усмішка, кожен спокійний ранок, кожен новий день — буде доказом того, що ви боретесь не даремно", — написав мер Одеси Геннадій Труханов.

В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Люди покладають квіти до Меморіалу. Фото: Одеська міська рада
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Квіти на меморіалі Борцям за Україну. Фото: Одеська міська рада

Історія свята

День захисників і захисниць України було встановлено указом президента 14 жовтня 2014 року. Це свято співпало з Днем Українського козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці. Однак у 2023 році, після реформи церковного календаря, святкування Покрови було перенесено на 1 жовтня, що призвело до перенесення і Дня захисників і захисниць України на ту ж дату.

В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Військові під час заходу. Фото: Одеська міська рада
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Жінки під час покладання квітів. Фото: Одеська міська рада
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Військовий оркестр на заході. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE дізналися, що одесити бажають захисникам України. Також ми писали, що Зеленський привітав героїв зі святом.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
