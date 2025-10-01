З днем захисників України 2025 - як вітають та що бажають військовим одесити

Військові підписую Український прапор. Фото: Новини.LIVE

Щороку 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це свято, яке має особливе значення в умовах повномасштабної війни. Саме завдяки нашим воїнам мільйони людей можуть прокидатися у відносній безпеці, проводити час із сім’ями й планувати майбутнє. Для українців цей день — нагода ще раз висловити вдячність і підтримку тим, хто сьогодні знаходиться на передовій.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб дізнатися, які слова містяни хотіли б сказати військовим у їхнє свято.

Одесити говорять дуже емоційно і щиро. Вони зізнаються, що найбільше цінують саме можливість жити мирним життям — пити ранкову каву чи спілкуватися з друзями. І все це стало можливим завдяки мужності та силі українських воїнів. Кожного з них чекають вдома. Тому підтримка суспільства є не менш важливою, ніж зброя чи техніка на фронті.

"Витримки та сили. Міцного здоров'я, це найважливіше. Щоб вони там трималися, тому що їх наразі ждуть сім'ї та діти. І хочеться їм дуже-дуже подякувати за те, що ми маємо змогу наразі тут сидіти, з вами розмовляти та спокійно випити ранкову каву", — каже одеситка Єлизавета.

Одеситка Єлизавета про побажання військовим. Фото: Новини.LIVE

Попри вдячність, головним побажанням завжди залишається мир. Проте реалії війни змушують бажати й інших речей — сили духу, мужності та витримки. Саме ці якості допомагають воїнам долати труднощі на передовій. Адже вони щодня стикаються з викликами, які важко навіть уявити тим, хто живе в тилу. Тому побажання міцності та мудрості — це своєрідна підтримка і нагадування, що суспільство вірить у своїх захисників.

"По-перше, дуже хотілося б побажати миру, але через те, що мир ще не настав, то хочеться побажати їм мудрості, мужності і витривалості", — підкреслила Єлизавета.

Місцева мешканка Єлизавета бажає миру військовим. Фото: Новини.LIVE

Побажання воїнам

Схожі думки висловлює й Едуард. Він наголошує, що поряд із фізичною міццю надзвичайно важливі довіра та надійність — як між самими бійцями, так і з боку суспільства. Адже тил і фронт взаємопов’язані: одні тримають зброю, а інші повинні забезпечувати підтримку й віру в перемогу. Чоловік підкреслює, що військовим необхідно залишатися здоровими та сильними, аби вистояти у цій виснажливій війні.

"По перше, бойової міці. Хочеться побажати міцного здоров'я, адже його багато не буває. Надійності один від одного і також надійності в тилу. І щоб всі дочекалися своїх захисників вдома", — поділився Едуард.

Одесит Едуард бажає міцності воїнам. Фото: Новини.LIVE

Більш лаконічним, але не менш емоційним у своїх словах виявився віськовий Ярослав. Він визнає, що у воєнний час найважливіше побажання — це життя. Адже кожна втрата болить суспільству, кожна звістка з фронту відгукується у серцях рідних і близьких. Тому головне — щоб усі повернулися живими, а ті, хто зараз у полоні, мали шанс знову обійняти своїх близьких.

"Лише щоб всі живі залишилися. Хто в полоні, щоб повернувся додому, тому що наші хлопці це найцінніше", — сказав Ярослав.

Військовий Ярослав про побажання побратимам. Фото: Новини.LIVE

Подяка військовим

Не залишилася байдужою і Маргарита. Жінка наголошує, що військовим потрібне щастя й здоров’я, адже без цього важко витримати фізичні та моральні навантаження війни. Вона дякує воїнам за їхню відданість і мужність, підкреслюючи, що без них суспільство не мало б шансу на існування.

"Щастя, здоров'я найголовніше, щоб вони себе берегли. Дякую їм за оборону, бо це дуже важко, як фізично, так і морально. Я дуже вдячна їм, бо якби не вони, то хто?", — зазначила Маргарита.

Місцева мешканка Маргарита про подяку військовим. Фото: Новини.LIVE

Побажання одеситів різні за формою, але однакові за змістом: це вдячність і щире бажання бачити своїх героїв живими, здоровими та сильними. У кожному слові відчувається підтримка й тепло, яке українці готові передавати воїнам навіть на відстані. А головна мрія, яка звучала майже в кожній відповіді, — це перемога і мир, до яких усі йдуть разом із нашими захисниками та захисницями.

Раніше ми писали, про те що українці віком від 25 до 60 років будуть автоматично ставитися на військовий облік. А також про те, що заробітну плату військовим найближчим часом можуть змінити.