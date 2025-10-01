Видео
День защитников Украины — что одесситы желают героям

День защитников Украины — что одесситы желают героям

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:33
С днем ​​защитников Украины 2025 – как поздравляют и что желают военным одесситы
Военные подписываю Украинский флаг. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Это праздник, который имеет особое значение в условиях полномасштабной войны. Именно благодаря нашим воинам миллионы людей могут просыпаться в относительной безопасности, проводить время с семьями и планировать будущее. Для украинцев этот день — возможность еще раз выразить благодарность и поддержку тем, кто сегодня находится на передовой.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы узнать, какие слова горожане хотели бы сказать военным в их праздник.

Украинская армия

Украинская армия

Одесситы говорят очень эмоционально и искренне. Они признаются, что больше всего ценят именно возможность жить мирной жизнью — пить утренний кофе или общаться с друзьями. И все это стало возможным благодаря мужеству и силе украинских воинов. Каждого из них ждут дома. Поэтому поддержка общества является не менее важной, чем оружие или техника на фронте.

"Выдержки и силы. Крепкого здоровья, это самое важное. Чтобы они там держались, потому что их сейчас ждут семьи и дети. И хочется их очень-очень поблагодарить за то, что мы имеем возможность сейчас здесь сидеть, с вами разговаривать и спокойно выпить утренний кофе", — говорит одесситка Елизавета.

Одеситка Єлизавета про побажання військовим
Одесситка Елизавета о пожеланиях военным. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на благодарность, главным пожеланием всегда остается мир. Однако реалии войны заставляют желать и других вещей — силы духа, мужества и выдержки. Именно эти качества помогают воинам преодолевать трудности на передовой. Ведь они ежедневно сталкиваются с вызовами, которые трудно даже представить тем, кто живет в тылу. Поэтому пожелания крепости и мудрости — это своеобразная поддержка и напоминание, что общество верит в своих защитников.

"Во-первых, очень хотелось бы пожелать мира, но так как мир еще не наступил, то хочется пожелать им мудрости, мужества и выносливости", — подчеркнула Елизавета.

Місцева мешканка Єлизавета
Местная жительница Елизавета желает мира военным. Фото: Новини.LIVE

Пожелания воинам

Похожие мысли высказывает и Эдуард. Он отмечает, что наряду с физической мощью чрезвычайно важны доверие и надежность — как между самими бойцами, так и со стороны общества. Ведь тыл и фронт взаимосвязаны: одни держат оружие, а другие должны обеспечивать поддержку и веру в победу. Мужчина подчеркивает, что военным необходимо оставаться здоровыми и сильными, чтобы выстоять в этой изнурительной войне.

"Во-первых, боевой мощи. Хочется пожелать крепкого здоровья, ведь его много не бывает. Надежности друг от друга и также надежности в тылу. И чтобы все дождались своих защитников дома", — поделился Эдуард.

Одесит Едуард
Одессит Эдуард желает крепости воинам. Фото: Новини.LIVE

Более лаконичным, но не менее эмоциональным в своих словах оказался военный Ярослав. Он признает, что в военное время самое важное пожелание — это жизнь. Ведь каждая потеря ранит общество, каждая весть с фронта отзывается в сердцах родных и близких. Поэтому главное — чтобы все вернулись живыми, а те, кто сейчас в плену, имели шанс снова обнять своих близких.

"Только чтобы все живы остались. Чтобы те. кто в плену, вернулись домой, потому что наши ребята это самое ценное", — сказал Ярослав.

Місцевий мешканець Ярослав про побажання побратимам
Военный Ярослав о пожеланиях собратьям. Фото: Новини.LIVE

Благодарность военным

Не осталась равнодушной и Маргарита. Женщина отмечает, что военным необходимо счастье и здоровье, ведь без этого трудно выдержать физические и моральные нагрузки войны. Она благодарит воинов за их преданность и мужество, подчеркивая, что без них общество не имело бы шанса на существование.

"Счастья и здоровья самое главное, чтобы они себя берегли. Спасибо им за оборону, потому что это очень трудно, как физически, так и морально. Я очень благодарна им, потому что если бы не они, то кто?", — отметила Маргарита.

Місцева мешканка Маргарита про подяку військовим
Местная жительница Маргарита о благодарности военным. Фото: Новини.LIVE

Пожелания одесситов разные по форме, но одинаковые по содержанию: это благодарность и искреннее желание видеть своих героев живыми, здоровыми и сильными. В каждом слове чувствуется поддержка и тепло, которое украинцы готовы передавать воинам даже на расстоянии. А главная мечта, которая звучала почти в каждом ответе — это победа и мир, к которым все идут вместе с нашими защитниками и защитницами.

Ранее мы писали, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут автоматически ставиться на воинский учет. А также о том, что заработную плату военным в ближайшее время могут изменить.

