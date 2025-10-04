Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зупинись на хвилину — в Одесі вшанували полеглих воїнів

Зупинись на хвилину — в Одесі вшанували полеглих воїнів

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:26
В Одесі 4 жовтня вшанували пам’ять загиблих воїнів акцією "Хвилина мовчання"
Учасниці акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Академіка Сахарова відбулася акція "Хвилина мовчання", присвячена пам’яті всіх загиблих у війні з Росією. Перехожі зупинялися, щоб долучитися до хвилини мовчання та віддати шану воїнам.

Про це повідомили організатори заходу журналістам Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Акція вшанування в Одесі 

Родини загиблих та небайдужі одесити зібралися з плакатами біля входу до залізничного вокзалу й на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Академіка Сахарова у Пересипському районі міста. Метою акції було нагадати, що військові щодня віддають життя за свободу й незалежність України.

В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Жінка стоїть з прапором в руках на дорозі біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Дівчата на акції в Пересипському районі. Фото: організаторка акції

Учасники закликали мешканців міста на мить зупинити всі справи та рух автівок, аби вшанувати загиблих героїв. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати.

В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Активісти перекрили рух транспорту біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Одесити під час акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні 

Хвилина мовчання — всеукраїнська традиція, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Щодня о 09:00 ранку в усіх куточках України громадяни зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні за незалежність.

В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції тримають прапор та плакати в руках. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Жінка тримає прапор з нагадуванням про "Хвилину мовчання". Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулпся акція "Хвилина мовчання"
Дівчинка тримає в руках картонку на акції. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вшанували захисників і захиснць України та поклали квіти до Меморіалу борцям за Україну. Також ми писали, що у Києві відбулася масштабна акція пам’яті українських воїнів.

Одеса акція Одеська область Новини Одеси воїни загиблі хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації