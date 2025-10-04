В Одесі 4 жовтня вшанували пам’ять загиблих воїнів акцією "Хвилина мовчання"

Учасниці акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Академіка Сахарова відбулася акція "Хвилина мовчання", присвячена пам’яті всіх загиблих у війні з Росією. Перехожі зупинялися, щоб долучитися до хвилини мовчання та віддати шану воїнам.

Про це повідомили організатори заходу журналістам Новини.LIVE.

Акція вшанування в Одесі

Родини загиблих та небайдужі одесити зібралися з плакатами біля входу до залізничного вокзалу й на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Академіка Сахарова у Пересипському районі міста. Метою акції було нагадати, що військові щодня віддають життя за свободу й незалежність України.

Жінка стоїть з прапором в руках на дорозі біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Дівчата на акції в Пересипському районі. Фото: організаторка акції

Учасники закликали мешканців міста на мить зупинити всі справи та рух автівок, аби вшанувати загиблих героїв. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати.

Активісти перекрили рух транспорту біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Одесити під час акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні

Хвилина мовчання — всеукраїнська традиція, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Щодня о 09:00 ранку в усіх куточках України громадяни зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні за незалежність.

Учасники акції тримають прапор та плакати в руках. Фото: Наталія Михайленко

Жінка тримає прапор з нагадуванням про "Хвилину мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Дівчинка тримає в руках картонку на акції. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вшанували захисників і захиснць України та поклали квіти до Меморіалу борцям за Україну. Також ми писали, що у Києві відбулася масштабна акція пам’яті українських воїнів.