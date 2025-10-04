В Одесі 4 жовтня вшанували пам’ять загиблих воїнів акцією "Хвилина мовчання"

Зупинись на хвилину — в Одесі вшанували полеглих воїнів
Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Академіка Сахарова відбулася акція "Хвилина мовчання", присвячена пам’яті всіх загиблих у війні з Росією. Перехожі зупинялися, щоб долучитися до хвилини мовчання та віддати шану воїнам.
Про це повідомили організатори заходу журналістам Новини.LIVE.
Акція вшанування в Одесі
Родини загиблих та небайдужі одесити зібралися з плакатами біля входу до залізничного вокзалу й на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Академіка Сахарова у Пересипському районі міста. Метою акції було нагадати, що військові щодня віддають життя за свободу й незалежність України.
Учасники закликали мешканців міста на мить зупинити всі справи та рух автівок, аби вшанувати загиблих героїв. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати.
Хвилина мовчання в Україні
Хвилина мовчання — всеукраїнська традиція, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Щодня о 09:00 ранку в усіх куточках України громадяни зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні за незалежність.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вшанували захисників і захиснць України та поклали квіти до Меморіалу борцям за Україну. Також ми писали, що у Києві відбулася масштабна акція пам’яті українських воїнів.
Читайте Новини.LIVE!