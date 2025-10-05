Відео
Україна
Головна Одеса Я мрію про його життя — в Одесі нагадали про полонених

Я мрію про його життя — в Одесі нагадали про полонених

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 14:55
Акція в Одесі на підтримку полонених і зниклих воїнів
Жінки з плакатами на акції. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних. Родини вийшли, щоб вчергове привернути увагу суспільства. До них приєднався й морпіх з "Азовсталі", який нещодавно повернувся з полону.

Про це Новини.LIVE розповіли організатори акції.

Читайте також:

Акція на підтримку

Проспект Шевченка в Одесі став місцем гучного й болісного нагадування про тих, кого досі немає поруч. Тут зібралися родини полонених і зниклих воїнів та цивільних. У їхніх руках були плакати з фотографіями рідних. Кожне обличчя на цих світлинах — це доля, яка досі чекає відповіді. Рідні нагадють — що захисники — це не цифри.

В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Чоловік тримає плакат в руках.Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Учасниці акції з прапорами. Фото: Наталія Михайленко

Для близьких подібні мітинги — не лише акція. Це спосіб не дати суспільству забути про біль, який вони проживають щодня. Їхні плакати, вигуки і молитви — єдиний інструмент тримати увагу до теми, яка досі болить.

В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Жінки з плакатами із закликом підтримати їх. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Люди стоять вздовж дороги з прапорами. Фото: Наталія Михайленко

До акції приєднався й морський піхотинець Хуан Альберто Лейва Гарсія. Боєць з "Азовсталі" повернувся з російського полону 14 серпня. Нині, після реабілітації він повернувся в Одесу. Захисник прийшов підтримати родини, зокрема захисників Маріауполя, які досі перебувають у лапах ворога.

В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Звільнений з полону захисник на акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Жінка тримає в руках картонку з надписом. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Учасники акції з прапорами. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вшанували полеглих воїнів. А також про те, що у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
