Акція в Одесі на підтримку полонених і зниклих воїнів

Я мрію про його життя — в Одесі нагадали про полонених
Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних. Родини вийшли, щоб вчергове привернути увагу суспільства. До них приєднався й морпіх з "Азовсталі", який нещодавно повернувся з полону.
Про це Новини.LIVE розповіли організатори акції.
Акція на підтримку
Проспект Шевченка в Одесі став місцем гучного й болісного нагадування про тих, кого досі немає поруч. Тут зібралися родини полонених і зниклих воїнів та цивільних. У їхніх руках були плакати з фотографіями рідних. Кожне обличчя на цих світлинах — це доля, яка досі чекає відповіді. Рідні нагадють — що захисники — це не цифри.
Для близьких подібні мітинги — не лише акція. Це спосіб не дати суспільству забути про біль, який вони проживають щодня. Їхні плакати, вигуки і молитви — єдиний інструмент тримати увагу до теми, яка досі болить.
До акції приєднався й морський піхотинець Хуан Альберто Лейва Гарсія. Боєць з "Азовсталі" повернувся з російського полону 14 серпня. Нині, після реабілітації він повернувся в Одесу. Захисник прийшов підтримати родини, зокрема захисників Маріауполя, які досі перебувають у лапах ворога.
