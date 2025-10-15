Відео
Україна
Мітинг під Червоним хрестом в Одесі — які вимоги

Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:50
Мітинг в Одесі: родичі зниклих військових вимагали дій Червоного Хреста
Мітинг в центрі Одеси. Фото: Наталі Михайленко

Сьогодні, 14 жовтня, під будівлею Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі знову зібралися родичі полонених та зниклих безвісти військових. Люди вимагали більш активної участі організації у поверненні захисників додому. Вони вважають, що МКЧХ недостатньо контролює ситуацію з військовополоненими та не робить достатньо для пошуку їх рідних.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.

Читайте також:

Мітинг в Одесі

Родичі зниклих військових вийшли під будівлю МКЧХ, щоб нагадати організації про її обов’язки щодо контролю відношення до полонених з обох сторін. Вони акцентували увагу на тому, що зараз допомога родинам та пошук зниклих безвісти відбуваються неефективно.

В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Жінки з плакатми біля Міжнародного комітету Червоного Хреста. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Плакати на підлозі під час мітингу. Фото: Наталія Михайленко

Присутні на мітингу тримали плакати та фотографії своїх близьких. Вони закликали Міжнародний Комітет Червоного Хреста активніше сприяти поверненню українських військових додому і реагувати на порушення прав полонених з боку окупантів.

В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Заклик до МКЧХ на папері. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Жінка зі сльозами на очах тримає плакат. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції наголосили, що розуміють складність роботи організації, але вимагають більшої прозорості та конкретних дій. Вони пообіцяли продовжувати акції, поки не буде результату у пошуку та звільненні військових.

В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Рідні стоять на акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Жінки тримають прапори з фото рідних. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібувся мітинг біля МКЧХ
Жінка під час акції тримає плакат. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі біля міської ради відбувалася акція проти мера Геннадія Труханова. Також ми писали, що у Львові нагадали про полонених під час мітингу.

Одеса мітинг Одеська область полонені Новини Одеси Червоний Хрест зниклі безвісти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
