Мітинг в Одесі: родичі зниклих військових вимагали дій Червоного Хреста

Мітинг під Червоним хрестом в Одесі — які вимоги
Сьогодні, 14 жовтня, під будівлею Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі знову зібралися родичі полонених та зниклих безвісти військових. Люди вимагали більш активної участі організації у поверненні захисників додому. Вони вважають, що МКЧХ недостатньо контролює ситуацію з військовополоненими та не робить достатньо для пошуку їх рідних.
Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.
Мітинг в Одесі
Родичі зниклих військових вийшли під будівлю МКЧХ, щоб нагадати організації про її обов’язки щодо контролю відношення до полонених з обох сторін. Вони акцентували увагу на тому, що зараз допомога родинам та пошук зниклих безвісти відбуваються неефективно.
Присутні на мітингу тримали плакати та фотографії своїх близьких. Вони закликали Міжнародний Комітет Червоного Хреста активніше сприяти поверненню українських військових додому і реагувати на порушення прав полонених з боку окупантів.
Учасники акції наголосили, що розуміють складність роботи організації, але вимагають більшої прозорості та конкретних дій. Вони пообіцяли продовжувати акції, поки не буде результату у пошуку та звільненні військових.
