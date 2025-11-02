Акция FreeAzov в Одессе: одесситы поддержали пленных защитников

Участники акции в поддержку военнопленных. Фото: Наталья Михайленко

В воскресенье, 2 ноября, в Одессе состоялась очередная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Родственники, активисты и неравнодушные горожане вышли, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в российском плену. В центре города собрались сотни людей, чтобы требовать действий и не позволить забыть о героях.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

Реклама

Читайте также:

Акция на Дерибасовской

В Одессе, на Дерибасовской прошла акция FreeAzov, посвященная украинским воинам, остающимся во вражеском плену. Люди держали плакаты с фото пленных, государственные флаги и символику полка "Азов". Участники обращались к властям Украины и международным организациям с призывом активизировать усилия для освобождения каждого защитника.

Малыш держит надпись о том, что мечтает обнять папу. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции в поддержку пленных. Фото: Наталья Михайленко

Девушка с парнем держат в руках плакаты. Фото: Наталья Михайленко

По словам организаторов, регулярные акции помогают держать тему военнопленных в общественном поле и напоминают, что борьба за их возвращение продолжается. Представители семей пленных отметили, что переговоры со страной-агрессором остаются сложными, однако они не теряют веры.

Жена пленного на акции. Фото: Наталья Михайленко

Люди с плакатами в руках на акции. Фото: Наталья Михайленко

Жители Одессы во время митинга. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, мы сообщали, что в Одессе состоялась акция "Минута молчания" по всем погибшим в российско-украинской войне. Также мы писали, что во Львове напомнили о пленных.