Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі вшанували пам'ять воїнів — хвилина тиші в серці міста

В Одесі вшанували пам'ять воїнів — хвилина тиші в серці міста

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:25
Оновлено: 10:23
В Одесі провели акцію «Хвилина мовчання» на згадку про загиблих воїнів
Учасники акції біля залізничного вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 листопада, біля залізничного вокзалу в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання", щоб ушанувати пам’ять українських військових, які загинули у війні з росією. Перехожі та водії зупинялися, аби схилити голови в пам’ять про героїв. Подію відвідали родини полеглих, небайдужі містяни та волонтери.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Акція вшанування

12 листопада в Одесі біля залізничного вокзалу відбулася акція "Хвилина мовчання". Люди на кілька хвилин зупиняли рух і повсякденні справи, щоб вшанувати всіх, хто віддав життя за Україну. За словами організаторки події Анастасії Лукашок, місце обрали невипадково, адже саме тут велика кількість людей.

"Тут завжди багато людей — хтось приїжджає, хтось їде, це центр міста. Ми проводимо акцію саме тут, щоб привернути якнайбільше уваги та нагадати: пам’ять про загиблих має жити серед нас щодня", — повідомила Анастасія.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Організаторка акція анастасія. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Жінка з плакатом на акції. Фото: Новини.LIVE

Організатори зазначають, що така ініціатива триває в Одесі з січня цього року і поступово охоплює нові локації. За їхніми словами, навіть у будні дні, коли акцій немає, все більше людей самостійно зупиняються, аби вшанувати полеглих.

Рідні загиблих воїнів та небайдужі одесити вийшли аби нагадати, що щодня українські військові віддають своє життя за свободу та незалежність країни. Серед учасників була й одеситка Олена Михальченко, яка прийшла на акцію, щоб продовжити традицію пам’яті.

"Це дуже важливо — виховувати культуру пам’ятування. Ми маємо передавати це наступним поколінням, щоб вони ніколи не забували, хто наш ворог і за що віддали життя наші захисники", — сказала Олена.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Учасниця акції Олена. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Чоловік з плакатами закликає пам'ятати про вшанування. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про хвилину мовчання

Щоденна хвилина мовчання — загальноукраїнська традиція, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Щоранку о 9:00 по всій країні люди схиляють голови, вшановуючи полеглих у війні за незалежність України.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Поліцейський перекриває дорогу під час мітингу. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Дівчина з плакатом в руках перекривала дорогу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові нагадали про полеглих діячів культури. Також ми писали, що в Одесі провели акцію на підтримку полонених.

Одеса мітинг акція Одеська область Новини Одеси хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації