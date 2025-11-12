В Одесі провели акцію «Хвилина мовчання» на згадку про загиблих воїнів

Учасники акції біля залізничного вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 листопада, біля залізничного вокзалу в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання", щоб ушанувати пам’ять українських військових, які загинули у війні з росією. Перехожі та водії зупинялися, аби схилити голови в пам’ять про героїв. Подію відвідали родини полеглих, небайдужі містяни та волонтери.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Акція вшанування

12 листопада в Одесі біля залізничного вокзалу відбулася акція "Хвилина мовчання". Люди на кілька хвилин зупиняли рух і повсякденні справи, щоб вшанувати всіх, хто віддав життя за Україну. За словами організаторки події Анастасії Лукашок, місце обрали невипадково, адже саме тут велика кількість людей.

"Тут завжди багато людей — хтось приїжджає, хтось їде, це центр міста. Ми проводимо акцію саме тут, щоб привернути якнайбільше уваги та нагадати: пам’ять про загиблих має жити серед нас щодня", — повідомила Анастасія.

Організаторка акція анастасія. Фото: Новини.LIVE

Жінка з плакатом на акції. Фото: Новини.LIVE

Організатори зазначають, що така ініціатива триває в Одесі з січня цього року і поступово охоплює нові локації. За їхніми словами, навіть у будні дні, коли акцій немає, все більше людей самостійно зупиняються, аби вшанувати полеглих.

Рідні загиблих воїнів та небайдужі одесити вийшли аби нагадати, що щодня українські військові віддають своє життя за свободу та незалежність країни. Серед учасників була й одеситка Олена Михальченко, яка прийшла на акцію, щоб продовжити традицію пам’яті.

"Це дуже важливо — виховувати культуру пам’ятування. Ми маємо передавати це наступним поколінням, щоб вони ніколи не забували, хто наш ворог і за що віддали життя наші захисники", — сказала Олена.

Учасниця акції Олена. Фото: Новини.LIVE

Чоловік з плакатами закликає пам'ятати про вшанування. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про хвилину мовчання

Щоденна хвилина мовчання — загальноукраїнська традиція, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Щоранку о 9:00 по всій країні люди схиляють голови, вшановуючи полеглих у війні за незалежність України.

Поліцейський перекриває дорогу під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з плакатом в руках перекривала дорогу. Фото: Новини.LIVE

