Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса зупинилася на мить — вшанування полеглих героїв

Одеса зупинилася на мить — вшанування полеглих героїв

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 10:23
Оновлено: 10:24
Хвилина мовчання в Одесі — як місто вшанувало воїнів
Учасники акції біля входу на залізничний вокзал. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 5 листопада, в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" на залізничному вокзалі та на перехресті вулиць Академіка Сахарова й Академіка Заболотного. Перехожі та водії зупинялися, аби вшанувати українських воїнів, які віддали життя за свободу країни. Акцію організували рідні загиблих військових і небайдужі містяни.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Реклама
Читайте також:

Акція вшанування в Одесі

В Одесі сьогодні відбулася акція пам’яті "Хвилина мовчання". Біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Академіка Сахарова й Академіка Заболотного люди на кілька хвилин зупинилися, щоб віддати шану загиблим захисникам України.

Організатори заходу зазначають, що мета акції — нагадати всім про ціну свободи та підтримати родини воїнів, які не повернулися з фронту. Учасники тримали українські прапори, портрети полеглих героїв і плакати зі словами подяки. На час акції рух транспорту було тимчасово зупинено, а навколо запанувала тиша.

В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції з плакатами в руках. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Жінка тримає прапор під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Що означає хвилина мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, яку запровадили у березні 2022 року за указом президента. Щоранку о 9:00 українці зупиняються в різних куточках країни, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у війні за незалежність і свободу України.

В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Учасниця акції з плакатом в руках під час перекриття дороги. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Перехожі під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції перекрили дорогу біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вібдулася акція на підтримку військовополонених. Також ми писали, що у Львові нагадали про тих хто у полоні.

Одеса мітинг акція Одеська область Новини Одеси хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації