Хвилина мовчання в Одесі — як місто вшанувало воїнів

Учасники акції біля входу на залізничний вокзал. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 5 листопада, в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" на залізничному вокзалі та на перехресті вулиць Академіка Сахарова й Академіка Заболотного. Перехожі та водії зупинялися, аби вшанувати українських воїнів, які віддали життя за свободу країни. Акцію організували рідні загиблих військових і небайдужі містяни.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Реклама

Читайте також:

Акція вшанування в Одесі

В Одесі сьогодні відбулася акція пам’яті "Хвилина мовчання". Біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Академіка Сахарова й Академіка Заболотного люди на кілька хвилин зупинилися, щоб віддати шану загиблим захисникам України.

Організатори заходу зазначають, що мета акції — нагадати всім про ціну свободи та підтримати родини воїнів, які не повернулися з фронту. Учасники тримали українські прапори, портрети полеглих героїв і плакати зі словами подяки. На час акції рух транспорту було тимчасово зупинено, а навколо запанувала тиша.

Учасники акції з плакатами в руках. Фото: Наталія Михайленко

Жінка тримає прапор під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Що означає хвилина мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, яку запровадили у березні 2022 року за указом президента. Щоранку о 9:00 українці зупиняються в різних куточках країни, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у війні за незалежність і свободу України.

Учасниця акції з плакатом в руках під час перекриття дороги. Фото: Наталія Михайленко

Перехожі під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції перекрили дорогу біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вібдулася акція на підтримку військовополонених. Також ми писали, що у Львові нагадали про тих хто у полоні.