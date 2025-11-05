Хвилина мовчання в Одесі — як місто вшанувало воїнів

Одеса зупинилася на мить — вшанування полеглих героїв
Сьогодні, 5 листопада, в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" на залізничному вокзалі та на перехресті вулиць Академіка Сахарова й Академіка Заболотного. Перехожі та водії зупинялися, аби вшанувати українських воїнів, які віддали життя за свободу країни. Акцію організували рідні загиблих військових і небайдужі містяни.
Акція вшанування в Одесі
В Одесі сьогодні відбулася акція пам’яті "Хвилина мовчання". Біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Академіка Сахарова й Академіка Заболотного люди на кілька хвилин зупинилися, щоб віддати шану загиблим захисникам України.
Організатори заходу зазначають, що мета акції — нагадати всім про ціну свободи та підтримати родини воїнів, які не повернулися з фронту. Учасники тримали українські прапори, портрети полеглих героїв і плакати зі словами подяки. На час акції рух транспорту було тимчасово зупинено, а навколо запанувала тиша.
Що означає хвилина мовчання в Україні
Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, яку запровадили у березні 2022 року за указом президента. Щоранку о 9:00 українці зупиняються в різних куточках країни, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у війні за незалежність і свободу України.
