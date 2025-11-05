Видео
Одесса остановилась на мгновение — чествование павших героев

Одесса остановилась на мгновение — чествование павших героев

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 10:23
обновлено: 10:24
Минута молчания в Одессе - как город почтил память воинов
Участники акции у входа на железнодорожный вокзал. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 5 ноября, в Одессе провели акцию "Минута молчания" на железнодорожном вокзале и на перекрестке улиц Академика Сахарова и Академика Заболотного. Прохожие и водители останавливались, чтобы почтить украинских воинов, отдавших жизнь за свободу страны. Акцию организовали родные погибших военных и неравнодушные горожане.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Акция почтения памяти в Одессе

В Одессе сегодня состоялась акция памяти "Минута молчания". Возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Академика Сахарова и Академика Заболотного люди на несколько минут остановились, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам Украины.

Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции — напомнить всем о цене свободы и поддержать семьи воинов, которые не вернулись с фронта. Участники держали украинские флаги, портреты павших героев и плакаты со словами благодарности. На время акции движение транспорта было приостановлено, а вокруг воцарилась тишина.

В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Участники акции с плакатами в руках. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Женщина держит флаг во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Что означает минута молчания в Украине

Ежедневная минута молчания — это всеукраинская традиция, которую ввели в марте 2022 года по указу президента. Каждое утро в 9:00 украинцы останавливаются в разных уголках страны, чтобы почтить память тех, кто погиб в войне за независимость и свободу Украины.

В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Участница акции с плакатом в руках во время перекрытия дороги. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Прохожие во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі вібулася акція "Хвилина мовчання"
Участники акции перекрыли дорогу возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, мы сообщали, что в Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных. Также мы писали, что во Львове напомнили о тех, кто в плену.

