Минута молчания в Одессе - как город почтил память воинов

Участники акции у входа на железнодорожный вокзал. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 5 ноября, в Одессе провели акцию "Минута молчания" на железнодорожном вокзале и на перекрестке улиц Академика Сахарова и Академика Заболотного. Прохожие и водители останавливались, чтобы почтить украинских воинов, отдавших жизнь за свободу страны. Акцию организовали родные погибших военных и неравнодушные горожане.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Акция почтения памяти в Одессе

Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции — напомнить всем о цене свободы и поддержать семьи воинов, которые не вернулись с фронта. Участники держали украинские флаги, портреты павших героев и плакаты со словами благодарности. На время акции движение транспорта было приостановлено, а вокруг воцарилась тишина.

Участники акции с плакатами в руках. Фото: Наталья Михайленко

Женщина держит флаг во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Что означает минута молчания в Украине

Ежедневная минута молчания — это всеукраинская традиция, которую ввели в марте 2022 года по указу президента. Каждое утро в 9:00 украинцы останавливаются в разных уголках страны, чтобы почтить память тех, кто погиб в войне за независимость и свободу Украины.

Участница акции с плакатом в руках во время перекрытия дороги. Фото: Наталья Михайленко

Прохожие во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции перекрыли дорогу возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

