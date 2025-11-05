Минута молчания в Одессе - как город почтил память воинов

Одесса остановилась на мгновение — чествование павших героев
Сегодня, 5 ноября, в Одессе провели акцию "Минута молчания" на железнодорожном вокзале и на перекрестке улиц Академика Сахарова и Академика Заболотного. Прохожие и водители останавливались, чтобы почтить украинских воинов, отдавших жизнь за свободу страны. Акцию организовали родные погибших военных и неравнодушные горожане.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
Акция почтения памяти в Одессе
В Одессе сегодня состоялась акция памяти "Минута молчания". Возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Академика Сахарова и Академика Заболотного люди на несколько минут остановились, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам Украины.
Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции — напомнить всем о цене свободы и поддержать семьи воинов, которые не вернулись с фронта. Участники держали украинские флаги, портреты павших героев и плакаты со словами благодарности. На время акции движение транспорта было приостановлено, а вокруг воцарилась тишина.
Что означает минута молчания в Украине
Ежедневная минута молчания — это всеукраинская традиция, которую ввели в марте 2022 года по указу президента. Каждое утро в 9:00 украинцы останавливаются в разных уголках страны, чтобы почтить память тех, кто погиб в войне за независимость и свободу Украины.
