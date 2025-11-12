В Одессе провели акцию "Минута молчания" в память о погибших воинах

Участники акции возле железнодорожного вокзала. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 ноября, возле железнодорожного вокзала в Одессе провели акцию "Минута молчания", чтобы почтить память украинских военных, погибших в войне с Россией. Прохожие и водители останавливались, чтобы склонить головы в память о героях. Событие посетили семьи павших, неравнодушные горожане и волонтеры.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

Акция чествования

12 ноября в Одессе возле железнодорожного вокзала состоялась акция "Минута молчания". Люди на несколько минут останавливали движение и повседневные дела, чтобы почтить всех, кто отдал жизнь за Украину. По словам организатора события Анастасии Лукашок, место выбрали неслучайно, ведь именно здесь большое количество людей.

"Здесь всегда много людей — кто-то приезжает, кто-то едет, это центр города. Мы проводим акцию именно здесь, чтобы привлечь как можно больше внимания и напомнить: память о погибших должна жить среди нас каждый день", — сообщила Анастасия.

Организатор акции анастасия. Фото: Новини.LIVE

Женщина с плакатом на акции. Фото: Новини.LIVE

Организаторы отмечают, что такая инициатива продолжается в Одессе с января этого года и постепенно охватывает новые локации. По их словам, даже в будние дни, когда акций нет, все больше людей самостоятельно останавливаются, чтобы почтить павших.

Родные погибших воинов и неравнодушные одесситы вышли чтобы напомнить, что ежедневно украинские военные отдают свою жизнь за свободу и независимость страны. Среди участников была и одесситка Елена Михальченко, которая пришла на акцию, чтобы продолжить традицию памяти.

"Это очень важно — воспитывать культуру памятования. Мы должны передавать это следующим поколениям, чтобы они никогда не забывали, кто наш враг и за что отдали жизнь наши защитники", — сказала Елена.

Участница акции Елена. Фото: Новини.LIVE

Мужчина с плакатами призывает помнить о чествовании. Фото: Новини.LIVE

Что известно о минуте молчания

Ежедневная минута молчания — общеукраинская традиция, введенная указом президента в марте 2022 года. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди склоняют головы, чествуя павших в войне за независимость Украины.

Полицейский перекрывает дорогу во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Девушка с плакатом в руках перекрывала дорогу. Фото: Новини.LIVE

