Ганна Позднякова залишає посаду віцемерки Одеси

Віцемерка Одеси Ганна Позднякова заявила, що завершує роботу в місцевому самоврядуванні. Вона повідомила, що йде після десяти років служби місту та планує продовжити кар’єру в енергетичній сфері. Попри відхід з посади, політикиня наголосила, що лишається в професії та готується до нового етапу.

Про це Ганна Позднякова повідомила на власній сторінці у соцмережі.

Звільнення віцемерки

Ганна Позднякова повідомила, що завершує свою роботу в структурі Одеської міськради, де за десять років пройшла шлях від депутатки до керівниці комунального підприємства і, зрештою, віцемерки з питань ЖКГ. Посадовиця підкреслила, що залишається в енергетичній галузі, де має досвід та мотивацію продовжувати роботу вже в іншому форматі. За її словами, роки, проведені у міському самоврядуванні, стали важливою частиною життя, але зараз настав час змін.

"Сьогодні я йду з місцевого самоврядування, але не йду з енергетики. Це справа, у якій я маю досвід, віру і мотивацію працювати далі — вже в інших форматах і інших реаліях", — написала ексвіцемерка.

Що відомо про Позднякову

Ганна Позднякова у жовтні 2015 року стала депутатом Одеської міськради сьомого скликання від політичної партії "Самопоміч". Обіймала посаду голови фракції цієї партії, однак у травні 2019 року вийшла з неї. Під час парламентських виборів очолювала виборчий штаб партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана. У грудні 2019 року вона очолила КП "Теплопостачання м. Одеса", а в червні 2024-го стала заступницею міського голови з питань ЖКГ. Близько місяця тому вона разом з Геннадієм Трухановим та іншими посадовцями отримала підозру у службовій недбалості. Слідство пов’язує її з наслідками потужної зливи 30 вересня, яка призвела до масштабних підтоплень та загиблих. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У декларації Позднякової зазначено три об’єкти нерухомості: квартиру площею 33,6 м² (2016 рік), офіс 51,5 м² (2017 рік) та квартиру 86,8 м² (право користування з 2022 року). Також вона задекларувала 6,02 Bitcoin, автомобіль Toyota Highlander 2021 року та 25 000 доларів готівкою.

Серед доходів — зарплати у КП "Теплопостачання міста Одеси" (455 251 грн), в міськвиконкомі (533 106 грн) та державна допомога при народженні дитини. У Позднякової є дві доньки — Марія та Анастасія.

Нагадаємо, ми повідомляли, що звільнився керівник Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Також ми писали, що в керівника Одеси з'явився новий заступник.