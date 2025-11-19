Анна Позднякова покидает пост вице-мэра Одессы

Анна Позднякова за столом. Фото: Новини.LIVE

Вице-мэр Одессы Анна Позднякова заявила, что завершает работу в местном самоуправлении. Она сообщила, что уходит после десяти лет службы городу и планирует продолжить карьеру в энергетической сфере. Несмотря на уход с должности, политик отметила, что остается в профессии и готовится к новому этапу.

Об этом Анна Позднякова сообщила на собственной странице в соцсети.

Увольнение вице-мэра

Анна Позднякова сообщила, что завершает свою работу в структуре Одесского горсовета, где за десять лет прошла путь от депутата до руководительницы коммунального предприятия и, наконец, вице-мэра по вопросам ЖКХ. Чиновница подчеркнула, что остается в энергетической отрасли, где имеет опыт и мотивацию продолжать работу уже в другом формате. По ее словам, годы, проведенные в городском самоуправлении, стали важной частью жизни, но сейчас пришло время перемен.

"Сегодня я ухожу из местного самоуправления, но не ухожу из энергетики. Это дело, в котором я имею опыт, веру и мотивацию работать дальше — уже в других форматах и других реалиях", — написала экс-вице-мэр.

Что известно о Поздняковой

Ганна Позднякова в октябре 2015 года стала депутатом Одесского городского совета седьмого созыва от политической партии "Самопомич". Занимала должность главы фракции этой партии, однако в мае 2019 года вышла из неё. Во время парламентских выборов возглавляла избирательный штаб партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана. В декабре 2019 года она возглавила коммунальное предприятие "Теплоснабжение г. Одесса", а в июне 2024 года стала заместителем городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Около месяца назад она вместе с Геннадием Трухановым и другими чиновниками получила подозрение в служебной халатности. Следствие связывает её с последствиями сильного ливня 30 сентября, который привёл к масштабным подтоплениям и погибшим. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В декларации Поздняковой указано три объекта недвижимости: квартиру площадью 33,6 м² (2016 год), офис 51,5 м² (2017 год) и квартиру 86,8 м² (право пользования с 2022 года). Также она задекларировала 6,02 Bitcoin, автомобиль Toyota Highlander 2021 года и 25 000 долларов наличными.

Среди доходов — зарплаты в КП "Теплоснабжение города Одессы" (455 251 грн), в горисполкоме (533 106 грн) и государственная помощь при рождении ребенка. У Поздняковой есть две дочери — Мария и Анастасия.

Напомним, мы сообщали, что уволился руководитель Департамента здравоохранения Одесского городского совета. Также мы писали, что у руководителя Одессы появился новый заместитель.