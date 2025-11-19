Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса осталось ещё без одного вице-мера — Позднякова ушла

Одесса осталось ещё без одного вице-мера — Позднякова ушла

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:50
обновлено: 10:22
Анна Позднякова покидает пост вице-мэра Одессы
Анна Позднякова за столом. Фото: Новини.LIVE

Вице-мэр Одессы Анна Позднякова заявила, что завершает работу в местном самоуправлении. Она сообщила, что уходит после десяти лет службы городу и планирует продолжить карьеру в энергетической сфере. Несмотря на уход с должности, политик отметила, что остается в профессии и готовится к новому этапу.

Об этом Анна Позднякова сообщила на собственной странице в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Увольнение вице-мэра

Анна Позднякова сообщила, что завершает свою работу в структуре Одесского горсовета, где за десять лет прошла путь от депутата до руководительницы коммунального предприятия и, наконец, вице-мэра по вопросам ЖКХ. Чиновница подчеркнула, что остается в энергетической отрасли, где имеет опыт и мотивацию продолжать работу уже в другом формате. По ее словам, годы, проведенные в городском самоуправлении, стали важной частью жизни, но сейчас пришло время перемен.

"Сегодня я ухожу из местного самоуправления, но не ухожу из энергетики. Это дело, в котором я имею опыт, веру и мотивацию работать дальше — уже в других форматах и других реалиях", — написала экс-вице-мэр.

Что известно о Поздняковой

Ганна Позднякова в октябре 2015 года стала депутатом Одесского городского совета седьмого созыва от политической партии "Самопомич". Занимала должность главы фракции этой партии, однако в мае 2019 года вышла из неё. Во время парламентских выборов возглавляла избирательный штаб партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана. В декабре 2019 года она возглавила коммунальное предприятие "Теплоснабжение г. Одесса", а в июне 2024 года стала заместителем городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Около месяца назад она вместе с Геннадием Трухановым и другими чиновниками получила подозрение в служебной халатности. Следствие связывает её с последствиями сильного ливня 30 сентября, который привёл к масштабным подтоплениям и погибшим. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В декларации Поздняковой указано три объекта недвижимости: квартиру площадью 33,6 м² (2016 год), офис 51,5 м² (2017 год) и квартиру 86,8 м² (право пользования с 2022 года). Также она задекларировала 6,02 Bitcoin, автомобиль Toyota Highlander 2021 года и 25 000 долларов наличными.

Среди доходов — зарплаты в КП "Теплоснабжение города Одессы" (455 251 грн), в горисполкоме (533 106 грн) и государственная помощь при рождении ребенка. У Поздняковой есть две дочери — Мария и Анастасия.

Напомним, мы сообщали, что уволился руководитель Департамента здравоохранения Одесского городского совета. Также мы писали, что у руководителя Одессы появился новый заместитель.

Одесса Одесская область увольнение городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации