Решение сессии горсовета Одессы: устав, пляжи и брошенные авто

Новые правила эвакуации брошенных авто в Одессе, принятие устава и регулирование эксплуатации пляжей — главные темы сегодняшней сессии. Слаженная работа депутатов и отсутствие скандалов — стали главной темой нынешнего заседания.

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

Эвакуация авто

В городе начнут эвакуацию брошенных авто. За соответствующее решение проголосовали сегодня депутаты. Для удобства жителей о таких машинах можно будет сообщить через сервис 15-35, департамент транспорта или полицию. Далее алгоритм будет следующим: комиссия из представителей горсовета, полиции и коммунальных служб обследует место, устанавливает владельца по номеру или VIN-коду. Если владелец не найден или отказывается убрать авто, машину признают брошенной и эвакуируют на спецплощадку.

Вернуть транспорт можно после оплаты хранения и эвакуации. Если за шесть месяцев за ним не обратятся, полиция имеет право продать авто, а невостребованные средства через три года переходят общине города.

Решение по пляжам

Депутаты на сессии также отменили решение 2007 года, которым регулировались правила оборудования и эксплуатации пляжей. Это означает, что значительная часть действующих договоров частных арендаторов может быть обжалована.

Новый Устав города

Горсовет принял современную редакцию Устава территориальной громады Одессы. Документ впервые за 13 лет обновили в соответствии с законодательством, экспертными рекомендациями и результатами общественных обсуждений. Устав определяет систему местного самоуправления, городскую символику, памятные даты, правила участия одесситов в решении городских вопросов и принципы сохранения наследия. Официальным гимном города утвердили композицию "Край Черного моря". В документе также прописана новая памятная дата — 19 мая, День первого письменного упоминания о порту Одессы.

Однако в Уставе остались старые даты. В частности День города — 2 сентября и 10 апреля — День освобождения Одессы от нацистских оккупантов.

Назначение в исполкоме

Также в ходе сессии депутаты назначили управляющим делами исполкома Александра Тиховского. Он временно исполнял обязанности, а теперь официально утвержден решением сессии. Ранее Тиховский руководил департаментом по организации работы горсовета. На должности он заменил Павла Вугельмана, которого уволили по соглашению сторон.

Дополнительные решения

Горсовет также принял ряд технических и практических решений в сфере благоустройства, здравоохранения и поддержки сил обороны. В частности, поддержали создание добровольческого формирования территориальной общины.

Напомним, мы сообщали, что возле горсовета в Одессе состоялась акция против устава города. Также мы писали, что уволилась вице-мэр Одессы Анна Позднякова.