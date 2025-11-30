Судьба имперских памятников Одессы: каково решение властей

Памятник Пушкину. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе готовятся убрать из публичного пространства российские и советские памятники, в частности те, что стоят в центре города и попадают в зону ЮНЕСКО. Процесс уже запущен, а дальнейшие шаги определят после переговоров с международной организацией.

Об этом в совместном интервью для издания "Суспільне.Одеса" рассказали глава Одесской МВА Сергей Лысак и исполняющий обязанности председателя Игорь Коваль.

Памятники в зоне ЮНЕСКО: что планируют делать

Сергей Лысак пояснил, что часть имперских монументов не может быть просто демонтирована из-за особого статуса исторического ареала. Перед окончательным решением должны состояться консультации с международными экспертами.

"До конца месяца встретимся с представителями ЮНЕСКО. Обсудим каждый объект отдельно, и после этого станет понятно, какие шаги возможны немедленно", — заявил Лысак.

По словам Игоря Коваля, те монументы, которые пока нельзя демонтировать юридически, город прячет с осмотра. Имеется в виду, что объект не демонтируют, но закрывают от осмотра, как это произошло с монументом Пушкину — его обнесли фанерой и фактически "вывели" из городского пространства без физического снятия.

"Мы устраним эти памятники из публичного пространства. Так же, как сделали с Пушкиным", — отметил он.

Что снесут в ближайшее время

Памятники, которые стоят вне ЮНЕСКО, как подтвердил Коваль, будут убирать значительно быстрее. Речь идет о десятках советских и российских монументов, в отношении которых нет международных ограничений.

"Объекты, не входящие в зону ЮНЕСКО, будут устранены в ближайшее время — это решение уже выполняется", — отметил он.

Напомним, в Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Также мы писали, что в Одесской области официально изменили названия некоторые территориальные громады.