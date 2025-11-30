Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Будет как с Пушкиным — в Одессе спрячут имперские памятники

Будет как с Пушкиным — в Одессе спрячут имперские памятники

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 12:27
Судьба имперских памятников Одессы: каково решение властей
Памятник Пушкину. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе готовятся убрать из публичного пространства российские и советские памятники, в частности те, что стоят в центре города и попадают в зону ЮНЕСКО. Процесс уже запущен, а дальнейшие шаги определят после переговоров с международной организацией.

Об этом в совместном интервью для издания "Суспільне.Одеса" рассказали глава Одесской МВА Сергей Лысак и исполняющий обязанности председателя Игорь Коваль.

Реклама
Читайте также:

Памятники в зоне ЮНЕСКО: что планируют делать

Сергей Лысак пояснил, что часть имперских монументов не может быть просто демонтирована из-за особого статуса исторического ареала. Перед окончательным решением должны состояться консультации с международными экспертами.

"До конца месяца встретимся с представителями ЮНЕСКО. Обсудим каждый объект отдельно, и после этого станет понятно, какие шаги возможны немедленно", — заявил Лысак.

По словам Игоря Коваля, те монументы, которые пока нельзя демонтировать юридически, город прячет с осмотра. Имеется в виду, что объект не демонтируют, но закрывают от осмотра, как это произошло с монументом Пушкину — его обнесли фанерой и фактически "вывели" из городского пространства без физического снятия.

"Мы устраним эти памятники из публичного пространства. Так же, как сделали с Пушкиным", — отметил он.

Что снесут в ближайшее время

Памятники, которые стоят вне ЮНЕСКО, как подтвердил Коваль, будут убирать значительно быстрее. Речь идет о десятках советских и российских монументов, в отношении которых нет международных ограничений.

"Объекты, не входящие в зону ЮНЕСКО, будут устранены в ближайшее время — это решение уже выполняется", — отметил он.

Напомним, в Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Также мы писали, что в Одесской области официально изменили названия некоторые территориальные громады.

Одесса Одесская область ЮНЕСКО декоммунизация достопримечательности Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации