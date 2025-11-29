Переименование громад Одесской области: полный перечень изменений

Одесская область с дрона. Фото иллюстративное: Одесская жизнь

В Одесской области официально изменили названия некоторые территориальные громады. Документ также закрепил масштабное укрупнение старых советов, которые больше не существуют как отдельные административные единицы.

Такие изменения 26 ноября внес Кабинет министров Украины.

Изменения в Одесской области. Фото: скриншот с сайта kmu.gov.ua

Главные переименования громад

Курисовская громада получила современное название Курисовская, с центром в селе Курисово. В нее вошли бывшие Каирская, Новониколаевская и Сербковская громады.

Суворовская громада стала Катлабугской — теперь ее административный центр расположен в пгт Катлабуг. В состав вошли Кирничанская, Новопокровская, Островненская, Приозерненская и Старотрояновская громады.

Южненская громада официально изменила название на Южновскую, поглотив Новобилярскую и Сычавскую громады.

Бородинская стала Буджакской, Тарутинская — Бессарабской, а Андреево-Ивановская получила новое название — Черновская громада.

Кроме этих больших переименований, ряд громад получили гармонизированные современные названия. Речь идет о Великодолинской, Доброславской, Таировской, Зеленогорской, Савранской, Слободской, Затишанской, Захаровской, Бессарабской, Буджакской и Теплицкой.

Ликвидированные и укрупненные громады

Основная цель документа — финально закрепить укрупнение общин и ликвидацию старых советов, которые существовали до реформы.

Полностью прекратили существование общины бывших районов:

Березовского, Ивановского, Николаевского, Ширяевского, Татарбунарского, Арцизского, Тарутинского, Белгород-Днестровского, Саратского, Килийского, Измаильского, Беляевского, Овидиопольского, Лиманского, Ананьевского, Балтского, Савранского, Любашевского, Окнянского, Ренийского, Подольского и других.

Все они были либо присоединены к более крупным громадам, либо полностью утратили название и статус.

Кто полностью исчез с административной карты

Часть громад не только прекратила существование, но и потеряла свое историческое название без возможности возврата.

Среди них:

Затоковская (вошла в Каролино-Бугазскую),

Николаевская (Белгород-Днестровский район),

Казацкая, Краснокосянская, Карналиевская (вошли в Староказацкую),

Дмитриевская (Килийский район),

Первомайская (Измаильский район),

Новопокровская (теперь часть Катлабугской),

Приморская (Татарбунарский район),

Иосифовская (Овидиопольский район),

Граденицкая и Кагарлыкская (вошли в Беляевскую), и десятки других, полностью утративших самостоятельный статус.

В целом большинство старых громад окончательно исчезли с карты области.

