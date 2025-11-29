Перейменування громад Одещини: повний перелік змін

Одеська область з дрона. Фото ілюстративне: Одеське життя

На Одещині офіційно змінили назви деякі територіальні громади. Документ також закріпив масштабне укрупнення старих рад, які більше не існують як окремі адміністративні одиниці.

Такі зміни 26 листопада вніс Кабінет міністрів України.

Зміни в Одеській області. Фото: скриншот з сайту kmu.gov.ua

Головні перейменування громад

Курісовська громада отримала сучасну назву Курісівська, з центром у селі Курісове. До неї увійшли колишні Каїрська, Новомиколаївська та Сербківська громади.

Суворовська громада стала Катлабузькою — тепер її адміністративний центр розташований у смт Катлабуг. До складу увійшли Кирничанська, Новопокровська, Острівненська, Приозерненська та Старотроянівська громади.

Южненська громада офіційно змінила назву на Південнівську, поглинувши Новобілярську та Сичавську громади.

Бородінська стала Буджацькою, Тарутинська — Бессарабською, а Андрієво-Іванівська отримала нову назву — Чернівська громада.

Окрім цих великих перейменувань, низка громад отримала гармонізовані сучасні назви. Ідеться про Великодолинську, Доброславську, Таїрівську, Зеленогірську, Савранську, Слобідську, Затишанську, Захарівську, Бессарабську, Буджацьку та Теплицьку.

Ліквідовані та укрупнені громади

Основна мета документа — фінально закріпити укрупнення громад та ліквідацію старих рад, які існували до реформи.

Повністю припинили існування громади колишніх районів:

Березівського, Іванівського, Миколаївського, Ширяївського, Татарбунарського, Арцизького, Тарутинського, Білгород-Дністровського, Саратського, Кілійського, Ізмаїльського, Біляївського, Овідіопольського, Лиманського, Ананьївського, Балтського, Савранського, Любашівського, Окнянського, Ренійського, Подільського та інших.

Усі вони були або приєднані до більших громад, або повністю втратили назву й статус.

Хто повністю зник з адміністративної мапи

Частина громад не лише припинила існування, а й втратила свою історичну назву без можливості повернення.

Серед них:

Затоківська (увійшла до Кароліно-Бугазької),

Миколаївська (Білгород-Дністровський район),

Козацька, Краснокосянська, Карналіївська (увійшли до Старокозацької),

Дмитрівська (Кілійський район),

Першотравнева (Ізмаїльський район),

Новопокровська (тепер частина Катлабузької),

Приморська (Татарбунарський район),

Йосипівська (Овідіопольський район),

Граденицька й Кагарлицька (увійшли до Біляївської), та десятки інших, які повністю втратили самостійний статус.

Загалом більшість старих громад остаточно зникли з мапи області.

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси провулок Ползунова отримав нову назву Хотинський, а у Приморському районі з’явилася нова назва на мапі — провулок Халайджогло.