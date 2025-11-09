Відео
Головна Одеса В Одесі провулок отримав ім’я купецької родини Халайджогло

В Одесі провулок отримав ім’я купецької родини Халайджогло

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 16:16
Оновлено: 15:11
В Одесі перейменували провулок на честь родини Халайджогло
Провулок, який перейменували в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

У Приморському районі Одеси з’явилася нова назва на мапі — провулок Халайджогло. Його перейменували на честь відомої грецької династії, яка у XIX столітті зробила значний внесок у розвиток міста.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Який провулок перейменували в Одесі

Відтепер замість Єлисаветградського провулку в Одесі — провулок Халайджогло. Рішення ухвалили депутати міськради, вшанувавши одну з найвідоміших грецьких родин, що залишила помітний слід в історії міста.

Чим відома родина Халайджогло 

Родина Халайджогло вважалася однією з найвпливовіших купецьких династій Одеси XIX — початку XX століття. Вони володіли великими земельними ділянками в районі вулиці Відради, активно сприяли забудові території, розвитку міської інфраструктури та економіки.

За історичними даними, родина продала понад 60 земельних ділянок під забудову на сучасних вулицях Ясна, Затишна та Відрадна.
Один із найвідоміших представників — Давид Халайджогло, який заснував біля залізничного вокзалу винокурний склад. Згодом це підприємство переросло у лікеро-горілчаний завод, що відіграв важливу роль у промисловому становленні Одеси.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібно змінювати документи, якщо перейменували вулицю на якій ви живете. Також писали, що вулицю Пестеля в Хаджибейському районі Одеси перейменували на честь Саймона Літмана — одного із засновників світової школи маркетингу. 

Одеса Одеська область декомунізація міська рада Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
