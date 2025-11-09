В Одесі перейменували провулок на честь родини Халайджогло

Провулок, який перейменували в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

У Приморському районі Одеси з’явилася нова назва на мапі — провулок Халайджогло. Його перейменували на честь відомої грецької династії, яка у XIX столітті зробила значний внесок у розвиток міста.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Який провулок перейменували в Одесі

Відтепер замість Єлисаветградського провулку в Одесі — провулок Халайджогло. Рішення ухвалили депутати міськради, вшанувавши одну з найвідоміших грецьких родин, що залишила помітний слід в історії міста.

Чим відома родина Халайджогло

Родина Халайджогло вважалася однією з найвпливовіших купецьких династій Одеси XIX — початку XX століття. Вони володіли великими земельними ділянками в районі вулиці Відради, активно сприяли забудові території, розвитку міської інфраструктури та економіки.

За історичними даними, родина продала понад 60 земельних ділянок під забудову на сучасних вулицях Ясна, Затишна та Відрадна.

Один із найвідоміших представників — Давид Халайджогло, який заснував біля залізничного вокзалу винокурний склад. Згодом це підприємство переросло у лікеро-горілчаний завод, що відіграв важливу роль у промисловому становленні Одеси.

