Головна Одеса В Одесі з’явилася вулиця засновника світового маркетингу

В Одесі з’явилася вулиця засновника світового маркетингу

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 13:59
Оновлено: 13:24
Вулицю в Одесі назвали на честь Саймона Літмана
Показчик на одній із вулиць одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували ще одну вулицю. Вулицю Пестеля в Хаджибейському районі Одеси перейменували на честь Саймона Літмана — одного із засновників світової школи маркетингу. Саме він народився в Одесі у 1873 році й став першим викладачем маркетингу в історії США.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

На честь кого перейменували

В Одесі вулицю Пестеля перейменували на вулицю Саймона Літмана. Таким чином місто вшанувало пам’ять видатного економіста та одного з перших теоретиків маркетингу у світі. Шимон (Саймон) Літман народився в Одесі у 1873 році. Він навчався в Одеському комерційному училищі, нині — Одеському національному економічному університеті. Після еміграції до США Літман став першим викладачем курсу з маркетингу в американській вищій освіті.

У 1911 році він видав працю "Торгівля та комерція" — один із перших підручників із маркетингу у світі. Літман викладав у Каліфорнійському та Іллінойському університетах, його лекції стали основою для сучасних програм бізнес-освіти у США, Канаді, Європі та Японії. Саме Літман першим визначив маркетинг як окрему науку — не лише про продажі, а про розуміння потреб людей, комунікацію й довіру. Його підхід став основою того, що сьогодні називають клієнтоорієнтованим бізнесом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі перейменували один із провулків. Також ми писали про те, чому Трамп перейменував Пентагон у Міністерство війни.

Одеса Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
