Вулицю в Одесі назвали на честь Саймона Літмана

В Одесі перейменували ще одну вулицю. Вулицю Пестеля в Хаджибейському районі Одеси перейменували на честь Саймона Літмана — одного із засновників світової школи маркетингу. Саме він народився в Одесі у 1873 році й став першим викладачем маркетингу в історії США.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

На честь кого перейменували

В Одесі вулицю Пестеля перейменували на вулицю Саймона Літмана. Таким чином місто вшанувало пам’ять видатного економіста та одного з перших теоретиків маркетингу у світі. Шимон (Саймон) Літман народився в Одесі у 1873 році. Він навчався в Одеському комерційному училищі, нині — Одеському національному економічному університеті. Після еміграції до США Літман став першим викладачем курсу з маркетингу в американській вищій освіті.

У 1911 році він видав працю "Торгівля та комерція" — один із перших підручників із маркетингу у світі. Літман викладав у Каліфорнійському та Іллінойському університетах, його лекції стали основою для сучасних програм бізнес-освіти у США, Канаді, Європі та Японії. Саме Літман першим визначив маркетинг як окрему науку — не лише про продажі, а про розуміння потреб людей, комунікацію й довіру. Його підхід став основою того, що сьогодні називають клієнтоорієнтованим бізнесом.

