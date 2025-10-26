Видео
Видео

В Одессе появилась улица основателя мирового маркетинга

Дата публикации 26 октября 2025 13:59
обновлено: 13:24
Улицу в Одессе назвали в честь Саймона Литмана
Показчик на одной из улиц Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе переименовали еще одну улицу. Улицу Пестеля в Хаджибейском районе Одессы переименовали в честь Саймона Литмана — одного из основателей мировой школы маркетинга. Именно он родился в Одессе в 1873 году и стал первым преподавателем маркетинга в истории США.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

В честь кого переименовали

В Одессе улицу Пестеля переименовали в улицу Саймона Литмана. Таким образом город почтил память выдающегося экономиста и одного из первых теоретиков маркетинга в мире. Шимон (Саймон) Литман родился в Одессе в 1873 году. Он учился в Одесском коммерческом училище, ныне — Одесском национальном экономическом университете. После эмиграции в США Литман стал первым преподавателем курса по маркетингу в американском высшем образовании.

В 1911 году он издал труд "Торговля и коммерция" — один из первых учебников по маркетингу в мире. Литман преподавал в Калифорнийском и Иллинойском университетах, его лекции стали основой для современных программ бизнес-образования в США, Канаде, Европе и Японии. Именно Литман первым определил маркетинг как отдельную науку — не только о продажах, а о понимании потребностей людей, коммуникации и доверии. Его подход стал основой того, что сегодня называют клиентоориентированным бизнесом.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе переименовали один из переулков. Также мы писали о том, почему Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
