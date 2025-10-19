Видео
Главная Одесса В Одессе исчез переулок Восьмого Марта — какое новое название

В Одессе исчез переулок Восьмого Марта — какое новое название

Дата публикации 19 октября 2025 14:58
обновлено: 15:17
В Одессе переименовали переулок Восьмого Марта
Люди гуляют по улице Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе еще одно название ушло в прошлое. Переулок Восьмого Марта в Пересыпском районе получил имя города с глубокими историческими корнями на севере Одесской области — Кодымский.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Восьмого Марта 5-й переулок переименовали

Новое название выбрали в честь города Кодыма — древнего поселения, где пересекались степь и лесостепь, торговля и войны, ремесла и казацкая победа.

У Одесі зник провулок Восьмого Березня — яка нова назва - фото 1
Восьмого Марта 5-й переулок, который переименовали. Фото: скриншот с google/maps

Кодыма имеет долгую историю — еще от трипольской культуры. Именно у реки Кодымы в 1694 году отряд Семена Палия разгромил сорокатысячное татарское войско. А уже в XVIII веке здесь действовали гайдамаки. В 1754 году польские магнаты Любомирские основали поселение Кодыма — на месте хутора, который люди называли "Медовым".

Железная дорога Одесса — Балта

Когда в 1870 году через город проложили железную дорогу Одесса — Балта, он превратился в оживленный торговый центр с мельницами, мастерскими и заводами. Впоследствии пережил революции, оккупацию, военные события и послевоенное восстановление.

Напомним, в Одессе две улицы официально получили имена Героев Украины. Также мы писали, почему деколонизация в Одессе коснется не всех.

Одесса Одесская область декоммунизация улицы Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
