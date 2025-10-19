В Одессе переименовали переулок Восьмого Марта

Люди гуляют по улице Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе еще одно название ушло в прошлое. Переулок Восьмого Марта в Пересыпском районе получил имя города с глубокими историческими корнями на севере Одесской области — Кодымский.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Новое название выбрали в честь города Кодыма — древнего поселения, где пересекались степь и лесостепь, торговля и войны, ремесла и казацкая победа.

Восьмого Марта 5-й переулок, который переименовали. Фото: скриншот с google/maps

Кодыма имеет долгую историю — еще от трипольской культуры. Именно у реки Кодымы в 1694 году отряд Семена Палия разгромил сорокатысячное татарское войско. А уже в XVIII веке здесь действовали гайдамаки. В 1754 году польские магнаты Любомирские основали поселение Кодыма — на месте хутора, который люди называли "Медовым".

Железная дорога Одесса — Балта

Когда в 1870 году через город проложили железную дорогу Одесса — Балта, он превратился в оживленный торговый центр с мельницами, мастерскими и заводами. Впоследствии пережил революции, оккупацию, военные события и послевоенное восстановление.

