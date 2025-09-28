В Одессе переименовали улицы в честь Героев Украины

В Одессе переименовали улицу Среднюю и Чапаева. Фото: скриншот из google/maps

В Одессе продолжают увековечивать память павших защитников. Улица Средняя теперь носит имя Героя Украины Александра Свища, а улица Чапаева в Пересыпском районе переименована в честь героя АТО Вячеслава Кириллова.

Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Кто такой Александр Свищ

Улица Средняя получила новое имя — Героя Украины Александра Свища. Он родился в Одессе, учился в гимназии №26, работал телохранителем. В составе III отдельной штурмовой бригады прошел самые горячие направления войны — Киевщина, Запорожье, Херсонщина и Донетчина.

Последний бой Александр Свищ принял под Бахмутом в сентябре 2023 года. Фото: ОГС

Свой последний бой Свищ принял под Бахмутом в сентябре 2023 года. Уже будучи раненым, он добрался до блиндажа, который враг накрыл огнем. Герой погиб, оставив жену, маленькую дочь и родителей. Его мать стала соорганизатором движения семей погибших воинов в Одессе. Посмертно Александр отмечен орденом "За мужество" III степени и званием Героя Украины с орденом "Золотая Звезда". На фасаде гимназии №26 установлена мемориальная доска.

Героя Александра Свища почтили переименованием улицы в Одессе. Фото: ОГС

Кто такой Вячеслав Кириллов

Еще одна улица — Чапаева на Пересыпи — отныне носит имя Вячеслава Кириллова. Он родился в Белгороде-Днестровском, работал поваром, но с началом войны стал добровольцем. В 2014 году присоединился к "Азову" и отправился на фронт под Мариуполь.

Вячеслав Кириллов погиб 15 февраля 2015 года в бою за Широкино. Фото: ОМР

Кириллов погиб 15 февраля 2015 года в бою за Широкино, уничтожив перед смертью около десяти оккупантов. Он оставил жену и сына. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени, медалью "Защитнику Мариуполя" и почетным знаком "Мариуполь. Отстояли — победили".

На карте обозначена улица, которая носит имя Вячеслава Кириллова. Фото: скриншот с google/maps

Напомним, в Одесской области осталось переименовать более 150 улиц. Также мы писали, что в Одессе переименовали коммунальное учреждение "Грантовый офис Одесса 5Т".