В Одесі перейменували вулиці на честь Героїв України

В Одесі перейменували вулицю Середню та Чапаєва. Фото: скриншот з google/maps

В Одесі продовжують увічнювати пам’ять полеглих захисників. Вулиця Середня тепер має ім’я Героя України Олександра Свіща, а вулиця Чапаєва у Пересипському районі перейменована на честь героя АТО В’ячеслава Кирилова.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Хто такий Олександр Свіщ

Вулиця Середня отримала нове ім’я — Героя України Олександра Свіща. Він народився в Одесі, навчався у гімназії №26, працював тілоохоронцем. У складі ІІІ окремої штурмової бригади пройшов найгарячіші напрямки війни — Київщина, Запоріжжя, Херсонщина та Донеччина.

Останній бій Олександр Свіщ прийняв під Бахмутом у вересні 2023 року. Фото: ОМР

Свій останній бій Свіщ прийняв під Бахмутом у вересні 2023 року. Уже будучи пораненим, він дістався бліндажу, який ворог накрив вогнем. Герой загинув, залишивши дружину, маленьку доньку та батьків. Його мати стала співорганізаторкою руху родин загиблих воїнів в Одесі. Посмертно Олександр відзначений ордена "За мужність" III ступеня та звання Героя України з орденом "Золота Зірка". На фасаді гімназії №26 встановлено меморіальну дошку.

Героя Олександра Свіща вшанували перейменуванням вулиці в Одесі. Фото: ОМР

Хто такий В'ячеслав Кирилов

Ще одна вулиця — Чапаєва на Пересипі — відтепер має ім’я В’ячеслава Кирилова. Він народився у Білгороді-Дністровському, працював кухарем, але з початком війни став добровольцем. У 2014 році долучився до "Азову" й відправився на фронт під Маріуполь.

В'ячеслав Кирилов загинув 15 лютого 2015 року у бою за Широкине. Фото: ОМР

Кирилов загинув 15 лютого 2015 року у бою за Широкине, знищивши перед смертю близько десяти окупантів. Він залишив дружину та сина. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "Захиснику Маріуполя" та почесним знаком "Маріуполь. Відстояли — перемогли".

На карті позначена вулиця, яка має ім'я В'ячеслава Кирилова. Фото: скриншот з google/maps

Нагадаємо, на Одещині залишилось перейменувати понад 150 вулиць. Також ми писали, що в Одесі перейменували комунальну установу "Грантовий офіс Одеса 5Т".