Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі дві вулиці офіційно отримали імена Героїв України

В Одесі дві вулиці офіційно отримали імена Героїв України

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 14:09
В Одесі перейменували вулиці на честь Героїв України
В Одесі перейменували вулицю Середню та Чапаєва. Фото: скриншот з google/maps

В Одесі продовжують увічнювати пам’ять полеглих захисників. Вулиця Середня тепер має ім’я Героя України Олександра Свіща, а вулиця Чапаєва у Пересипському районі перейменована на честь героя АТО В’ячеслава Кирилова. 

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:

Хто такий Олександр Свіщ

Вулиця Середня отримала нове ім’я — Героя України Олександра Свіща. Він народився в Одесі, навчався у гімназії №26, працював тілоохоронцем. У складі ІІІ окремої штурмової бригади пройшов найгарячіші напрямки війни — Київщина, Запоріжжя, Херсонщина та Донеччина.

Олександр Свіщ
Останній бій Олександр Свіщ прийняв під Бахмутом у вересні 2023 року. Фото: ОМР

Свій останній бій Свіщ прийняв під Бахмутом у вересні 2023 року. Уже будучи пораненим, він дістався бліндажу, який ворог накрив вогнем. Герой загинув, залишивши дружину, маленьку доньку та батьків. Його мати стала співорганізаторкою руху родин загиблих воїнів в Одесі. Посмертно Олександр відзначений ордена "За мужність" III ступеня та звання Героя України з орденом "Золота Зірка". На фасаді гімназії №26 встановлено меморіальну дошку.

Олександр Свіщ Одеса
Героя Олександра Свіща вшанували перейменуванням вулиці в Одесі. Фото: ОМР

Хто такий В'ячеслав Кирилов

Ще одна вулиця — Чапаєва на Пересипі — відтепер має ім’я В’ячеслава Кирилова. Він народився у Білгороді-Дністровському, працював кухарем, але з початком війни став добровольцем. У 2014 році долучився до "Азову" й відправився на фронт під Маріуполь.

В'ячеслав Кирилов
В'ячеслав Кирилов загинув 15 лютого 2015 року у бою за Широкине. Фото: ОМР

Кирилов загинув 15 лютого 2015 року у бою за Широкине, знищивши перед смертю близько десяти окупантів. Він залишив дружину та сина. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "Захиснику Маріуполя" та почесним знаком "Маріуполь. Відстояли — перемогли".

В Одесі дві вулиці офіційно отримали імена Героїв України - фото 4
На карті позначена вулиця, яка має ім'я В'ячеслава Кирилова. Фото: скриншот з google/maps

Нагадаємо, на Одещині залишилось перейменувати понад 150 вулиць. Також ми писали, що в Одесі перейменували комунальну установу "Грантовий офіс Одеса 5Т".

Одеса Одеська область вулиці Герой України Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації