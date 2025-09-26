Агентство Одеса 5Т: перейменування, фінансування та результати

Таміла Анасаьєва біля назви офісу. Фото ілюстративне: Odesa 5T Office

В Одесі перейменували комунальну установу "Грантовий офіс Одеса 5Т". Тепер вона називається "Агентство з просування інвестицій Одеса 5Т". Однак у депутатів залишилося багато питань стосовно роботи офісу.

Рішення про перейменування ухвалили на сесії міської ради.

Що планують

Установа "Одеса 5Т" була створена ще у 2018 році для залучення інвестицій. Але за кілька років вона так і не стала центром притоку грошей у місто. За даними керівниці Таміли Афанасьєвої, офіс подав 350 заявок на гранти на 90 мільйонів гривень, але реально отримав лише 117 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро.

На утримання установи щороку витрачають мільйони гривень із міського бюджету — у плані на найближчі три роки заклали 14 мільйонів. Депутати запитували, чи виправдані такі витрати, адже поки що результатами стали переважно заявки та кілька стратегічних сесій.

На сесії також згадали про "епохальні" проєкти — космодром, який обіцяв ініціатор "5Т" Павло Вугельман, та електронний квиток для транспорту. Афанасьєва відповіла, що до ідеї космодрому повернуться "коли будуть гроші", а електронний квиток "сподіваються запустити".

