Агентство Одесса 5Т: переименование, финансирование и результаты

Тамила Анасаева возле названия офиса. Фото иллюстративное: Odesa 5T Office

В Одессе переименовали коммунальное учреждение "Грантовый офис Одесса 5Т". Теперь оно называется "Агентство по продвижению инвестиций Одесса 5Т". Однако у депутатов осталось много вопросов по работе офиса.

Решение о переименовании приняли на сессии городского совета.

Реклама

Читайте также:

Что планируют

Учреждение "Одесса 5Т" было создано еще в 2018 году для привлечения инвестиций. Но за несколько лет оно так и не стало центром притока денег в город. По данным руководительницы Тамилы Афанасьевой, офис подал 350 заявок на гранты на 90 миллионов гривен, но реально получил лишь 117 тысяч долларов и почти 100 тысяч евро.

На содержание учреждения ежегодно тратят миллионы гривен из городского бюджета — в плане на ближайшие три года заложили 14 миллионов. Депутаты спрашивали, оправданы ли такие расходы, ведь пока результатами стали преимущественно заявки и несколько стратегических сессий.

На сессии также вспомнили об "эпохальных" проектах — космодроме, который обещал инициатор "5Т" Павел Вугельман, и электронном билете для транспорта. Афанасьева ответила, что к идее космодрома вернутся "когда будут деньги", а электронный билет "надеются запустить".

Напомним, мы сообщали, что в Одессе за 6 миллионов установят туалет. Также мы писали, что еще 57 миллионов гривен будет выделено из бюджета Одессы на армию.