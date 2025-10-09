Видео
Деколонизация в Одессе коснется не всех — какие деятели останутся

Деколонизация в Одессе коснется не всех — какие деятели останутся

Дата публикации 9 октября 2025 16:15
Институт нацпамяти обновил списки деятелей, связанных с Одессой
Памятник Екатерине II в Художественном музее после сноса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постоянно идут споры о деколонизации — кого из исторических фигур следует убрать из названий улиц и памятников, а кого оставить. Часть горожан считает, что деятели вроде Ришелье или Ланжерона должны быть исключены из публичного пространства. Однако их официально не внесли в перечень носителей российской имперской символики, ведь их деятельность была направлена на развитие города, а не на утверждение имперской политики.

Об этом сообщили на сайте Украинского института национальной памяти.

Читайте также:

Деколонизация Одессы

Украинский институт национальной памяти обновил два перечня исторических фигур и событий — те, что символизируют российскую имперскую политику, и те, что не имеют к ней отношения. Это сделано в рамках выполнения законов о национальной памяти и запрете пропаганды российской имперской идеологии в Украине. В список лиц, связанных с реализацией имперской политики, вошли Екатерина II, Александр Суворов, Михаил Воронцов, Александр Строганов, Александр Пушкин и Григорий Потемкин. Именно их имена использовались для названий улиц, районов и объектов, ныне подлежащих переименованию.

Во втором перечне — деятели, которые не считаются носителями имперской символики. Среди них — основатели и мэры Одессы: Осип Дерибас, Эммануил Ришелье, Луи Ланжерон, Григорий Маразли, Николай Новосельский и Фома Кобле. Также в этом списке — ученый Илья Мечников, писатели Николай Гоголь, Антон Чехов, художник Иван Айвазовский.

В Институте отметили, что эти объекты и имена могут оставаться в публичном пространстве при условии правильной исторической интерпретации. Перечни не являются окончательными и в дальнейшем будут дополняться новыми фигурами.

Напомним, мы сообщали, что из устава Одессы убрали российские и советские нарративы. Также мы писали, что в Одессе переименовали несколько улиц и парк.

Одесса Одесская область декоммунизация достопримечательности культура Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
