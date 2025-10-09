Відео
Головна Одеса Деколонізація в Одесі торкнеться не всіх — які діячі залишаться

Деколонізація в Одесі торкнеться не всіх — які діячі залишаться

Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:15
Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, пов’язаних з Одесою
Пам'ятник Катерині ІІ у Художньому музеї після знесення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі постійно тривають суперечки щодо деколонізації — кого з історичних постатей слід прибрати з назв вулиць і пам’ятників, а кого залишити. Частина містян вважає, що діячі на кшталт Рішельє чи Ланжерона мають бути виключені з публічного простору. Однак їх офіційно не внесли до переліку носіїв російської імперської символіки, адже їхня діяльність була спрямована на розвиток міста, а не на утвердження імперської політики.

Про це повідомили на сайті Українського інституту національної пам’яті.

Читайте також:

Деколонізація Одеси

Український інститут національної пам’яті оновив два переліки історичних постатей та подій — ті, що символізують російську імперську політику, і ті, що не мають до неї стосунку. Це зроблено в межах виконання законів про національну пам'ять і заборону пропаганди російської імперської ідеології в Україні. До списку осіб, пов’язаних із реалізацією імперської політики, увійшли Катерина ІІ, Олександр Суворов, Михайло Воронцов, Олександр Строганов, Олександр Пушкін та Григорій Потьомкін. Саме їхні імена використовувалися для назв вулиць, районів та об’єктів, що нині підлягають перейменуванню.

У другому переліку — діячі, які не вважаються носіями імперської символіки. Серед них — засновники та мери Одеси: Осип Дерібас, Еммануїл Рішельє, Луї Ланжерон, Григорій Маразлі, Микола Новосельський і Фома Кобле. Також у цьому списку — вчений Ілля Мечников, письменники Микола Гоголь, Антон Чехов, художник Іван Айвазовський.

В Інституті наголосили, що ці об’єкти й імена можуть залишатися в публічному просторі за умови правильної історичної інтерпретації. Переліки не є остаточними й надалі доповнюватимуться новими постатями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зі статуту Одеси прибрали російські та радянські наративи. Також ми писали, що в Одесі перейменували декілька вулиць і парк.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятки культура Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
