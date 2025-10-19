В Одесі перейменували провулок Восьмого Березня

Люди гуляють вулицею Дерибасівською в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі ще одна назва пішла в минуле. Провулок Восьмого Березня у Пересипському районі отримав ім’я міста з глибоким історичним корінням на півночі Одещини — Кодимський.

Про це у неділю, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Нову назву обрали на честь міста Кодима — стародавнього поселення, де перетиналися степ і лісостеп, торгівля і війни, ремесла і козацька звитяга.

Восьмого Березня 5-й провулок, який перейменували. Фото: скриншот з google/maps

Кодима має довгу історію — ще від трипільської культури. Саме біля річки Кодими у 1694 році загін Семена Палія розгромив сорокатисячне татарське військо. А вже в XVIII столітті тут діяли гайдамаки. У 1754 році польські магнати Любомирські заснували поселення Кодима — на місці хутора, який люди називали "Медовим".

Залізниця Одеса — Балта

Коли у 1870 році через місто проклали залізницю Одеса — Балта, воно перетворилося на жвавий торговий центр із млинами, майстернями та заводами. Згодом пережило революції, окупацію, воєнні події та повоєнну відбудову.

Нагадаємо, в Одесі дві вулиці офіційно отримали імена Героїв України. Також ми писали, чому деколонізація в Одесі торкнеться не всіх.