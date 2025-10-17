В Одессе демонтируют памятник Пушкину

Мужчина с ребенком возле памятника Пушкину. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские активисты продолжают требовать снести памятник русскому поэту Александру Пушкину. Они обратились к главе Одесской ВА Сергею Лысаку и и. о. мэра Игорю Ковалю. И ждут ответа относительно его демонтажа.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация.Украина".

Снос памятника

Активисты ОО "Деколонизация.Украина" направили официальные письма к новоназначенному главе городской военной администрации Сергею Лысаку и и.о. Игоря Коваля с требованием быстро демонтировать бюст Пушкину. Бывшего мэра Геннадия Труханова активисты обвинили в саботаже процесса деколонизации.

"Саботаж деколонизации, который был благодаря бывшему городскому голове, надо прекращать. Надо выполнять распоряжение главы областной администрации Кипера о деколонизации", — говорится в сообщении организации.

Активисты убеждены, что памятнику стоять "осталось совсем недолго" и надеются на быстрые действия новой администрации. Кроме того, они отметили, что в случае затягивания процесса сделают это самостоятельно.

"Если нет — это сделаем мы под веселую музыку", — добавили в организации.

