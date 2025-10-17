Відео
Україна
Новини
Одеса без Пушкіна — пам'ятник можуть скоро знести

Одеса без Пушкіна — пам'ятник можуть скоро знести

Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:55
Оновлено: 13:45
В Одесі демонтують пам'ятник Пушкіну
Чоловік з дитиною біля пам'ятника Пушкіну. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеські активісти продовжують вимагати знести пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Вони звернулися до очільника Одеської ВА Сергія Лисака та в. о. мера Ігоря Коваля. Та чекають відповіді щодо його демонтажу.

Про це повідомили в громадській організації "Деколонізація.Україна".

Читайте також:

Знесення пам'ятника

Активісти ГО "Деколонізація.Україна" направили офіційні листи до новопризначеного очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака та в.о. Ігоря Коваля з вимогою швидко демонтувати погруддя Пушкіну. Колишнього мера Геннадія Труханова активісти звинуватили у саботажі процесу деколонізації.

"Саботаж деколонізації, який був завдяки колишньому міському голові, треба припиняти. Треба виконувати розпорядження голови обласної адміністрації Кіпера про деколонізацію", — йдеться у повідомленні організації.

Активісти переконані, що пам'ятнику стояти "залишилося зовсім недовго" і сподіваються на швидкі дії нової адміністрації. Крім того, вони зазнали, що у випадку затягування процесу зроблять це самотужки.

"Якщо ні — це зробимо ми під веселу музику", — додали в організації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі під закон про деколонізацію підпадають не усі пам'ятники. Також ми писали, що Трамп пояснив, чому перейменував Пентагон.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятки пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
