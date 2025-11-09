В Одессе переименовали переулок в честь семьи Халайджогло

Переулок, который переименовали в Одессе. Фото: скриншот из google/maps

В Приморском районе Одессы появилось новое название на карте — переулок Халайджогло. Его переименовали в честь известной греческой династии, которая в XIX веке внесла значительный вклад в развитие города.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Какой переулок переименовали в Одессе

Отныне вместо Елисаветградского переулка в Одессе — переулок Халайджогло. Решение приняли депутаты горсовета, почтив одну из самых известных греческих семей, оставившую заметный след в истории города.

Чем известна семья Халайджогло

Семья Халайджогло считалась одной из самых влиятельных купеческих династий Одессы XIX — начала XX века. Они владели большими земельными участками в районе улицы Отрады, активно способствовали застройке территории, развитию городской инфраструктуры и экономики.

По историческим данным, семья продала более 60 земельных участков под застройку на современных улицах Ясная, Уютная и Отрадная. Один из самых известных представителей — Давид Халайджогло, который основал возле железнодорожного вокзала винокуренный склад. Впоследствии это предприятие переросло в ликеро-водочный завод, сыгравший важную роль в промышленном становлении Одессы.

