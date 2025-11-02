Переулок Большевистский в Одессе переименовали в Савранский

Показчик на одной из улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе переименовали переулок Большевицкий в Пересыпском районе. Теперь он носит название Савранский. Новое название выбрали в честь живописного городка Саврань на севере Одесской области, известного своей природой и древней историей.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Новое название

Переулок Большевицкий в Пересыпском районе Одессы официально получил новое название — Савранский. Это решение приняли в рамках процесса дерусификации городских топонимов. Название выбрали не случайно. Саврань — это старинный городок на берегу реки Савранка, притока Южного Буга. Местность известна густыми лесами из сосен, дубов, берез и множеством грибов и ягод. Рядом расположен "Гайдамацкий колодец" — гидрологический памятник природы, который, по легенде, построили гайдамаки в XVIII веке.

Саврань впервые упоминается в конце XIV века, когда литовский князь Витовт передал ее шляхтичам Кошелевичам. В разные времена она была военным поселением, торговым центром и местом народных ремесел — лозоплетения, резьбы и вышивки. Таким образом, новое название переулка увековечивает историю и традиции одной из самых живописных частей Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе появилась улица в честь основателя маркетинга. Также мы писали, что в Одессе переименовали переулок 8-го Марта.