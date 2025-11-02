Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе переименовали еще один переулок — какой именно

В Одессе переименовали еще один переулок — какой именно

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:51
обновлено: 14:51
Переулок Большевистский в Одессе переименовали в Савранский
Показчик на одной из улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе переименовали переулок Большевицкий в Пересыпском районе. Теперь он носит название Савранский. Новое название выбрали в честь живописного городка Саврань на севере Одесской области, известного своей природой и древней историей.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Новое название

Переулок Большевицкий в Пересыпском районе Одессы официально получил новое название — Савранский. Это решение приняли в рамках процесса дерусификации городских топонимов. Название выбрали не случайно. Саврань — это старинный городок на берегу реки Савранка, притока Южного Буга. Местность известна густыми лесами из сосен, дубов, берез и множеством грибов и ягод. Рядом расположен "Гайдамацкий колодец" — гидрологический памятник природы, который, по легенде, построили гайдамаки в XVIII веке.

Саврань впервые упоминается в конце XIV века, когда литовский князь Витовт передал ее шляхтичам Кошелевичам. В разные времена она была военным поселением, торговым центром и местом народных ремесел — лозоплетения, резьбы и вышивки. Таким образом, новое название переулка увековечивает историю и традиции одной из самых живописных частей Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе появилась улица в честь основателя маркетинга. Также мы писали, что в Одессе переименовали переулок 8-го Марта.

Одесса Одесская область декоммунизация улицы Новости Одессы переименования
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации