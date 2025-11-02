Провулок Більшовицький в Одесі перейменували на Савранський

Показчик на одній із вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували провулок Більшовицький у Пересипському районі. Тепер він носить назву Савранський. Нову назву обрали на честь мальовничого містечка Саврань на півночі Одещини, відомого своєю природою та давньою історією.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Нова назва

Провулок Більшовицький у Пересипському районі Одеси офіційно отримав нову назву — Савранський. Це рішення ухвалили в межах процесу дерусифікації міських топонімів. Назву обрали не випадково. Саврань — це старовинне містечко на березі річки Савранка, притоки Південного Бугу. Місцевість відома густими лісами з сосен, дубів, беріз і безліччю грибів та ягід. Поруч розташований "Гайдамацький колодязь" — гідрологічний пам’ятник природи, який, за легендою, збудували гайдамаки у XVIII столітті.

Саврань уперше згадується наприкінці XIV століття, коли литовський князь Вітовт передав її шляхтичам Кошелевичам. У різні часи вона була військовим поселенням, торговим центром і місцем народних ремесел — лозоплетіння, різьблення та вишивки. Таким чином, нова назва провулка увічнює історію й традиції однієї з найживописніших частин Одеської області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі з'явилася вулиця на честь засновника маркетингу. Також ми писали, що в Одесі перейменували провулок 8-го Березня.