Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі перейменували ще один провулок — який саме

В Одесі перейменували ще один провулок — який саме

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 14:51
Оновлено: 14:51
Провулок Більшовицький в Одесі перейменували на Савранський
Показчик на одній із вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували провулок Більшовицький у Пересипському районі. Тепер він носить назву Савранський. Нову назву обрали на честь мальовничого містечка Саврань на півночі Одещини, відомого своєю природою та давньою історією.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Нова назва

Провулок Більшовицький у Пересипському районі Одеси офіційно отримав нову назву — Савранський. Це рішення ухвалили в межах процесу дерусифікації міських топонімів. Назву обрали не випадково. Саврань — це старовинне містечко на березі річки Савранка, притоки Південного Бугу. Місцевість відома густими лісами з сосен, дубів, беріз і безліччю грибів та ягід. Поруч розташований "Гайдамацький колодязь" — гідрологічний пам’ятник природи, який, за легендою, збудували гайдамаки у XVIII столітті.

Саврань уперше згадується наприкінці XIV століття, коли литовський князь Вітовт передав її шляхтичам Кошелевичам. У різні часи вона була військовим поселенням, торговим центром і місцем народних ремесел — лозоплетіння, різьблення та вишивки. Таким чином, нова назва провулка увічнює історію й традиції однієї з найживописніших частин Одеської області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі з'явилася вулиця на честь засновника маркетингу. Також ми писали, що в Одесі перейменували провулок 8-го Березня.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації