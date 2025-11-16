Перейменування провулка в Одесі на Хотинський

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Хаджибейському районі Одеси провулок Ползунова отримав нову назву Хотинський. Рішення не випадкове, адже Хотин — це одне з найдавніших українських міст із тисячолітньою історією та легендарною фортецею.

Про це у неділю, 16 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Чому провулок отримав нову назву

Провулок Ползунова в Одесі офіційно перейменували на Хотинський, аби повернути в міський простір українські історичні топоніми. Хотин — місто на Буковині, яке відсвяткувало своє тисячоліття ще у 2002 році. Воно розташоване біля річки Варниця, правої притоки Дністра, та має унікальну історичну спадщину.

Хотин — місто з тисячолітньою історією

З XI століття Хотин був прикордонним форпостом Київської Русі, а пізніше — важливою твердинею Галицько-Волинського князівства. Місцеві укріплення стримували напади кочівників, а у XIII столітті князь Данило Галицький замінив дерев’яні споруди на кам’яні.

У XV-XVI століттях Хотинська фортеця стала резиденцією молдавських господарів. Воєвода Стефан III Великий значно посилив її стіни. Надалі фортеця не раз переходила з рук у руки — зокрема, її здобували запорозькі козаки, серед яких був і легендарний Дмитро Вишневецький (Байда).

Саме перемога під Хотином стала важливою подією, яка допомогла зупинити турецьку експансію в Європу.

Нагадаємо, в Одесі перейменували провулок Більшовицький у Пересипському районі. Також писали, що вулицю Пестеля перейменували на честь Саймона Літмана — одного із засновників світової школи маркетингу.