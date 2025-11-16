Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе в Хаджибейском районе переименовали переулок — какой

В Одессе в Хаджибейском районе переименовали переулок — какой

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 14:15
обновлено: 14:26
Переименование переулка в Одессе на Хотинский
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Хаджибейском районе Одессы переулок Ползунова получил новое название Хотинский. Решение не случайно, ведь Хотин — это один из древнейших украинских городов с тысячелетней историей и легендарной крепостью.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Почему переулок получил новое название

Переулок Ползунова в Одессе официально переименовали в Хотинский, чтобы вернуть в городское пространство украинские исторические топонимы. Хотин — город на Буковине, который отпраздновал свое тысячелетие еще в 2002 году. Он расположен у реки Варница, правого притока Днестра, и имеет уникальное историческое наследие.

В Одесі у Хаджибейському районі перейменували провулок — який - фото 1
Переулок, который переименовали в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Хотин — город с тысячелетней историей

С XI века Хотин был пограничным форпостом Киевской Руси, а позже — важной твердыней Галицко-Волынского княжества. Местные укрепления сдерживали нападения кочевников, а в XIII веке князь Даниил Галицкий заменил деревянные сооружения на каменные.

В XV-XVI веках Хотинская крепость стала резиденцией молдавских хозяев. Воевода Стефан III Великий значительно усилил ее стены. В дальнейшем крепость не раз переходила из рук в руки - в частности, ее получали запорожские казаки, среди которых был и легендарный Дмитрий Вишневецкий (Байда).

Именно победа под Хотином стала важным событием, которое помогло остановить турецкую экспансию в Европу.

Напомним, в Одессе переименовали переулок Большевицкий в Пересыпском районе. Также писали, что улицу Пестеля переименовали в честь Саймона Литмана — одного из основателей мировой школы маркетинга.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования крепости
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации