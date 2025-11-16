Переименование переулка в Одессе на Хотинский

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Хаджибейском районе Одессы переулок Ползунова получил новое название Хотинский. Решение не случайно, ведь Хотин — это один из древнейших украинских городов с тысячелетней историей и легендарной крепостью.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Почему переулок получил новое название

Переулок Ползунова в Одессе официально переименовали в Хотинский, чтобы вернуть в городское пространство украинские исторические топонимы. Хотин — город на Буковине, который отпраздновал свое тысячелетие еще в 2002 году. Он расположен у реки Варница, правого притока Днестра, и имеет уникальное историческое наследие.

Переулок, который переименовали в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Хотин — город с тысячелетней историей

С XI века Хотин был пограничным форпостом Киевской Руси, а позже — важной твердыней Галицко-Волынского княжества. Местные укрепления сдерживали нападения кочевников, а в XIII веке князь Даниил Галицкий заменил деревянные сооружения на каменные.

В XV-XVI веках Хотинская крепость стала резиденцией молдавских хозяев. Воевода Стефан III Великий значительно усилил ее стены. В дальнейшем крепость не раз переходила из рук в руки - в частности, ее получали запорожские казаки, среди которых был и легендарный Дмитрий Вишневецкий (Байда).

Именно победа под Хотином стала важным событием, которое помогло остановить турецкую экспансию в Европу.

Напомним, в Одессе переименовали переулок Большевицкий в Пересыпском районе. Также писали, что улицу Пестеля переименовали в честь Саймона Литмана — одного из основателей мировой школы маркетинга.