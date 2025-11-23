Перейменування вулиці на честь Леся Курбаса в Одесі

Вулиця, яку перейменували в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

У Приморському районі Одеси місцева влада ухвалила рішення перейменувати вулицю Петрашевського на честь Леся Курбаса. Топонім присвятили митцю, який модернізував український театр.

Про це у неділю, 23 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Хто такий Лесь Курбас

Лесь (Олександр-Зенон) Курбас — один із найяскравіших реформаторів українського театру. Він народився у 1887 році в родині артистів Степана Курбаса та Ванди Тейхер. Попри бажання рідних, щоб син обрав "практичну" професію, Курбас обрав сцену й згодом створив легендарний театр "Березіль", який сформував нову театральну мову. Його постановки вплинули на розвиток української культури й стали орієнтиром для наступних поколінь режисерів.

Зв’язок Курбаса з Одесою

Одеса стала для митця одним із важливих творчих пунктів. У 1927 році він працював у місті разом із художником Вадимом Меллером. Тоді Одеса була центром українського авангарду, де діяла впливова кінофабрика. Саме тут Курбас експериментував із кінематографом, розглядаючи його як нову форму мистецтва, здатну впливати на світогляд людини.

Трагічний фінал життя

У часи сталінських репресій Курбаса звинуватили у "націоналізмі" та "антирадянській діяльності". Його заарештували, відправили до таборів на Соловках, а у 1937 році — розстріляли в Сандармосі.

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси провулок Ползунова отримав нову назву Хотинський, а в Приморському — ім’я купецької родини Халайджогло.