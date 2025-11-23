Видео
Україна
Видео

В Одессе появилась улица Леся Курбаса — какую переименовали

В Одессе появилась улица Леся Курбаса — какую переименовали

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 14:20
обновлено: 15:15
Переименование улицы в честь Леся Курбаса в Одессе
Улица, которую переименовали в Одессе. Фото: скриншот из google/maps

В Приморском районе Одессы местные власти приняли решение переименовать улицу Петрашевского в честь Леся Курбаса. Топоним посвятили художнику, который модернизировал украинский театр.

Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Кто такой Лесь Курбас

Лесь (Александр-Зенон) Курбас — один из самых ярких реформаторов украинского театра. Он родился в 1887 году в семье артистов Степана Курбаса и Ванды Тейхер. Несмотря на желание родных, чтобы сын выбрал "практическую" профессию, Курбас выбрал сцену и впоследствии создал легендарный театр "Березиль", который сформировал новый театральный язык. Его постановки повлияли на развитие украинской культуры и стали ориентиром для следующих поколений режиссеров.

Связь Курбаса с Одессой

Одесса стала для художника одним из важных творческих пунктов. В 1927 году он работал в городе вместе с художником Вадимом Меллером. Тогда Одесса была центром украинского авангарда, где действовала влиятельная кинофабрика. Именно здесь Курбас экспериментировал с кинематографом, рассматривая его как новую форму искусства, способную влиять на мировоззрение человека.

Трагический финал жизни

Во времена сталинских репрессий Курбаса обвинили в "национализме" и "антисоветской деятельности". Его арестовали, отправили в лагеря на Соловках, а в 1937 году — расстреляли в Сандармохе.

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы переулок Ползунова получил новое название Хотинский, а в Приморском — имя купеческой семьи Халайджогло.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
