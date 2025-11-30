Доля імперських пам’ятників Одеси: яке рішення влади

Пам'ятник Пушкіну. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі готуються прибрати з публічного простору російські й радянські пам’ятники, зокрема ті, що стоять у центрі міста та потрапляють у зону ЮНЕСКО. Процес уже запущений, а подальші кроки визначать після переговорів із міжнародною організацією.

Про це в спільному інтерв'ю для видання "Суспільне.Одеса" розповіли очільник Одеської МВА Сергій Лисак та виконуючий обов'язки голови Ігор Коваль.

Пам’ятники в зоні ЮНЕСКО: що планують робити

Сергій Лисак пояснив, що частина імперських монументів не може бути просто демонтована через особливий статус історичного ареалу. Перед остаточним рішенням мають відбутися консультації з міжнародними експертами.

"До кінця місяця зустрінемося з представниками ЮНЕСКО. Обговоримо кожен об’єкт окремо, і після цього стане зрозуміло, які кроки можливі негайно", — заявив Лисак.

За словами Ігоря Коваля, ті монументи, які поки що не можна демонтувати юридично, місто ховає з огляду. Мається на увазі, що об’єкт не демонтують, але закривають від огляду, як це сталося з монументом Пушкіну — його обнесли фанерою та фактично "вивели" з міського простору без фізичного зняття.

"Ми усунемо ці пам’ятники з публічного простору. Так само, як зробили з Пушкіним", — зазначив він.

Що знесуть найближчим часом

Пам’ятники, які стоять поза межами ЮНЕСКО, як підтвердив Коваль, прибиратимуть значно швидше. Йдеться про десятки радянських і російських монументів, щодо яких немає міжнародних обмежень.

"Об’єкти, що не входять до зони ЮНЕСКО, будуть усунуті найближчим часом — це рішення вже виконується", — зазначив він.

Нагадаємо, в Одесі планують кардинально спростити процедури відновлення будинків у історичному центрі. Також ми писали, що на Одещині офіційно змінили назви деякі територіальні громади.