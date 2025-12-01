Видео
Главная Одесса В Одессе представили нового заместителя мэра — что известно

В Одессе представили нового заместителя мэра — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 16:06
Новый заместитель мэра Одессы - биография и декларация Талалаева
Константин Талаев стал новым заместителем по социальным вопросам. Фото: Одесский национальный медицинский университет

В Одессе продолжаются кадровые перестановки в городской власти: и.о. мэра Игорь Коваль представил нового заместителя по социальному блоку. Должность получил Константин Талалаев, который теперь будет отвечать за ключевые социальные направления работы города.

Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Биография нового заместителя

Константин Талалаев родился 10 декабря 1973 года в городе Хасавюрт. В 1998 году окончил Днепропетровскую медицинскую академию, после чего прошел подготовку в Киевской государственной медицинской академии по специальности дерматовенеролога. С 2013 года работает в Одесском национальном медицинском университете, где занимал должности от доцента до проректора по научно-педагогической работе. В 2021 году защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора кафедры гигиены, медицинской экологии и общественного здоровья.

Какие задачи будут стоять перед чиновником

В должности заместителя мэра Талалаев будет отвечать за вопросы социальной защиты, медицинской политики, общественного здоровья и реализацию городских социальных программ.

Что известно о его имуществе и деятельности

Согласно декларации за 2024 год, Талалаев имеет в собственности или пользовании две квартиры площадью 88,8 м. кв и 56,5 м. кв, а также земельный участок 1200 м.кв. В документе указан автомобиль Honda CR-V 2008 года. Одним из направлений его деятельности является участие в общественном секторе — он является конечным бенефициаром общественной организации "Медицинская правда". В декларации также отражены доходы.

  • Зарплата по основному месту работы — Одесский национальный медицинский университет: 544 076 грн.
  • Доход от предпринимательской деятельности — 409 723 грн.

В декларации также указан подарок в денежной форме на 303 831 грн.

Скандалы с Константином Талаевым 

Отметим, что в ряде СМИ ранее появлялись публикации, в которых упоминалось имя Константина Талалаева в контексте внутренних конфликтов в Одесском медицинском университете. В 2018 году отдельные СМИ сообщали о служебных расследованиях возможных нарушений в работе проректора, однако официального подтверждения этих обвинений не было. 

Позже СМИ также публиковали обращения студентов, которые жаловались на конфликтные ситуации во время экзаменов и аттестаций. В этих обращениях, которые распространялись в соцсетях и частично цитировались пресс-службой университета, звучали заявления о давлении на студентов.

Еще один блок публикаций в СМИ касался деятельности общественных организаций, связанных с семьей Талалаева. Журналисты отмечали, что некоторые из этих организаций могли получать бюджетные средства в рамках социальных программ, однако часть отчетов об их использовании не была опубликована.

Напомним, в Одессе назначили нового руководителя департамента здравоохранения. Также мы сообщали о том, как Сергей Лысак и Игорь Коваль делят обязанности.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
