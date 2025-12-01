Новий заступник мера Одеси — біографія та декларація Талалаєва

Костянтин Талаєв став новим заступником з соціальних питань. Фото: Одеський національний медичний університет

В Одесі тривають кадрові перестановки в міській владі: в.о. мера Ігор Коваль представив нового заступника з соціального блоку. Посаду отримав Костянтин Талалаєв, який тепер відповідатиме за ключові соціальні напрями роботи міста.

Про це у понеділок, 1 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Біографія нового заступника

Костянтин Талалаєв народився 10 грудня 1973 року в місті Хасав’юрт. У 1998 році закінчив Дніпропетровську медичну академію, після чого пройшов підготовку в Київській державній медичній академії за спеціальністю дерматовенеролога. З 2013 року працює в Одеському національному медичному університеті, де обіймав посади від доцента до проректора з науково-педагогічної роботи. У 2021 році захистив докторську дисертацію та отримав звання професора кафедри гігієни, медичної екології та громадського здоров’я.

Які завдання стоятимуть перед посадовцем

На посаді заступника мера Талалаєв відповідатиме за питання соціального захисту, медичної політики, громадського здоров’я та реалізацію міських соціальних програм.

Що відомо про його майно та діяльність

Згідно з декларацією за 2024 рік, Талалаєв має у власності або користуванні дві квартири площею 88,8 м. кв та 56,5 м. кв, а також земельну ділянку 1200 м.кв. У документі зазначений автомобіль Honda CR-V 2008 року. Одним із напрямів його діяльності є участь у громадському секторі — він є кінцевим бенефіціаром громадської організації "Медична правда". У декларації також відображені доходи.

Зарплата за основним місцем роботи — Одеський національний медичний університет: 544 076 грн.

Дохід від підприємницької діяльності — 409 723 грн.

У декларації також зазначено подарунок у грошовій формі на 303 831 грн.

Скандали з Костянтином Талаєвим

Зазначимо, що у низці медіа раніше з’являлися публікації, у яких згадувалося ім’я Костянтина Талалаєва в контексті внутрішніх конфліктів в Одеському медичному університеті. У 2018 році окремі ЗМІ повідомляли про службові розслідування щодо можливих порушень у роботі проректора, проте офіційного підтвердження цих звинувачень не було.

Пізніше медіа також публікували звернення студентів, які скаржилися на конфліктні ситуації під час іспитів та атестацій. У цих зверненнях, що поширювалися у соцмережах і частково цитувались пресслужбою університету, звучали заяви про тиск на студентів..

Ще один блок публікацій у ЗМІ стосувався діяльності громадських організацій, пов’язаних із родиною Талалаєва. Журналісти зазначали, що окремі з цих організацій могли отримувати бюджетні кошти у межах соціальних програм, однак частина звітів про їх використання не була опублікована.

Нагадаємо, в Одесі призначили нового керівника департаменту охорони здоров’я. Також ми повідомляли про те, як Сергій Лисак та Ігор Коваль ділять обов'язки.