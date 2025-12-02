Відео
Головна Одеса Пересипський район Одеси залишився без голови — хто керуватиме

Пересипський район Одеси залишився без голови — хто керуватиме

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:18
Звільнення голови Пересипської райадміністрації Одеси
Ексочільник Пересипської райадміністрації. Фото: Сергій Кондратюк/Instagram

У Пересипській райадміністрації Одеси відбулися кадрові зміни. Попередній очільник залишив посаду за угодою сторін. Тимчасово його обов’язки виконує перший заступник, а новий голова поки не призначений.

Про це стало відомо із розпорядження в. о. міського голови Ігоря Коваля.

Читайте також:

Звільнення очільника

Сергія Кондратюка призначили на посаду в липні 2018 року. Розпорядження про його звільнення підписав секретар міської ради та в.о. міського голови Ігор Коваль 2 грудня. У документі зазначено, що звільнення відбулося 1 грудня за власною заявою Кондратюка. Тимчасово керівником райадміністрації став перший заступник Святослав Галанзовський із 25 листопада, під час непрацездатності Кондратюка. Хто очолюватиме адміністрацію після його остаточного звільнення — наразі невідомо.

Що відомо про Кондратюка

У декларації Сергія Кондратюка за 2024 рік зазначено частку у квартирі в Білгороді-Дністровському та оренду квартири в Одесі. Він також володіє будівлею магазину в Білгороді-Дністровському і користується автомобілями BMW та Tesla. Доходи чиновника у 2024 році складали 661 070 гривень зарплати та 101 968 гривень пенсії, а готівкою він декларував 10 тис. доларів і 250 тис. гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що стало відомо хто керуватиме департаментом охорони здоров'я в Одесі. Також ми писали, що в Одесі представили нового заступника мера.

Одеса Одеська область звільнення міська рада Новини Одеси кадрові зміни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
