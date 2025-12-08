В Одессе активисты выступили против назначения Талалаева

Здание Одесского городского совета. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе разгорелся скандал вокруг назначения Константина Талалаева на должность заместителя городского головы по социальным вопросам. Известный общественный деятель призывает не поддерживать кандидата из-за его прошлых скандалов и обвинений, связанных с деятельностью.

Открытое письмо к депутатам опубликовала Яна Титаренко на своей странице в Facebook.

Сообщение одесской активистки. Фото: скриншот из Facebook

Активистка обнародовала обращение к депутатам

По словам Яны Титаренко, город оказался перед решением, которое может стать "позором". Она утверждает, что назначение Талалаева будет представлять угрозу для сферы здравоохранения.

"Одесса снова стоит на грани решения, которое может стать позором для города", — написала активистка.

Она подчеркивает, что медицинская система города держится благодаря самоотверженности врачей, а не управленческим решениям последних лет

Конфликты в медицинском университете

В письме говорится о событиях вокруг Одесского национального медицинского университета времен так называемой "битвы за Медин". По утверждениям автора обращения, Талалаев был одной из ключевых фигур, которые способствовали сохранению старого руководства вуза, что, по ее мнению, привело к репутационным потерям и оттоку кадров.

"Именно при его активном участии один из лучших медицинских вузов страны был фактически разрушен", — говорится в обращении.

В письме женщина также вспомнила заявления студентов о системе взяток, принуждение к фальшивым жалобам на преподавателей и превышение полномочий. Отдельно она отметила, что Талалаев якобы принимал экзамены по дисциплинам, которые не преподавал, и использовал оценки как инструмент влияния.

"Общественность будет внимательно отслеживать каждый ваш голос, и каждый из вас должен будет ответить жителям Одессы, почему он знал, но поддержал", — подчеркнула активистка.

Напомним, в Одессе появилась новая исполняющая обязанности заместителя городского головы. Также мы писали, что Пересыпский район Одессы остался без главы.