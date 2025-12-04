Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У главы Одессы новый заместитель — кто им стал

У главы Одессы новый заместитель — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 16:53
Алла Бех назначена и.о. заместителя мэра Одессы
Новая заместительница руководителя Одессы. Фото: Главное управление ГНС в Житомирской области

В Одессе появилась новая исполняющая обязанности заместителя городского головы — Алла Бех. Она будет курировать социальную защиту, экономическое развитие и инвестиционную политику города. Новая чиновница будет проводить внутренние аудиты городских структур и коммунальных предприятий.

Об этом сообщили 4 декабря, во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Новая заместительница

Алла Бех стала новым исполняющим обязанности заместителя городского головы Одессы. Она будет координировать социальную защиту, экономическое развитие и инвестиционную политику города. В горсовете также сообщили, что в ее обязанности будет входить проведение внутренних аудитов деятельности исполнительных органов и коммунальных предприятий.

Что известно о Бех

Алла Бех по образованию юрист и имеет степень магистра по публичному управлению. Ранее работала в органах государственной налоговой службы и в финансовом контроле Госаудитслужбы. В ее декларации указаны доходы более 1,1 млн грн, квартира в Одессе площадью 45 м², гараж 20 м², автомобиль Toyota Corolla 2017 года, а также наличные средства — 40 тыс. грн и валютные активы около 20 тыс. долларов США.

Напомним, мы сообщали о том, кто будет руководить Пересыпским районом Одессы. Также мы писали, что в Одессе назначили нового главу департамента здравоохранения.

Одесса Одесская область изменения городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации