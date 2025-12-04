Алла Бех назначена и.о. заместителя мэра Одессы

Новая заместительница руководителя Одессы. Фото: Главное управление ГНС в Житомирской области

В Одессе появилась новая исполняющая обязанности заместителя городского головы — Алла Бех. Она будет курировать социальную защиту, экономическое развитие и инвестиционную политику города. Новая чиновница будет проводить внутренние аудиты городских структур и коммунальных предприятий.

Об этом сообщили 4 декабря, во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Новая заместительница

Алла Бех стала новым исполняющим обязанности заместителя городского головы Одессы. Она будет координировать социальную защиту, экономическое развитие и инвестиционную политику города. В горсовете также сообщили, что в ее обязанности будет входить проведение внутренних аудитов деятельности исполнительных органов и коммунальных предприятий.

Что известно о Бех

Алла Бех по образованию юрист и имеет степень магистра по публичному управлению. Ранее работала в органах государственной налоговой службы и в финансовом контроле Госаудитслужбы. В ее декларации указаны доходы более 1,1 млн грн, квартира в Одессе площадью 45 м², гараж 20 м², автомобиль Toyota Corolla 2017 года, а также наличные средства — 40 тыс. грн и валютные активы около 20 тыс. долларов США.

