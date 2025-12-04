Алла Бех призначена в.о. заступниці мера Одеси

Нова заступниця керівника Одеси. Фото: Головне управління ДПС у Житомирській області

В Одесі з’явилася нова виконувачка обов’язків заступника міського голови — Алла Бех. Вона куруватиме соціальний захист, економічний розвиток і інвестиційну політику міста. Нова посадовиця проводитиме внутрішні аудити міських структур та комунальних підприємств.

Про це повідомили 4 грудня, під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Нова заступниця

Алла Бех стала новою виконувачкою обов’язків заступника міського голови Одеси. Вона координуватиме соціальний захист, економічний розвиток та інвестиційну політику міста. У міськраді також повідомили, що до її обов’язків входитиме проведення внутрішніх аудитів діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств.

Що відомо про Бех

Алла Бех за освітою юристка та має ступінь магістра з публічного управління. Раніше працювала в органах державної податкової служби та у фінансовому контролі Держаудитслужби. У її декларації вказані доходи понад 1,1 млн грн, квартира в Одесі площею 45 м², гараж 20 м², автомобіль Toyota Corolla 2017 року, а також готівкові кошти — 40 тис. грн та валютні активи близько 20 тис. доларів США.

