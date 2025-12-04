Відео
В очільника Одеси новий заступник — хто ним став

В очільника Одеси новий заступник — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:53
Алла Бех призначена в.о. заступниці мера Одеси
Нова заступниця керівника Одеси. Фото: Головне управління ДПС у Житомирській області

В Одесі з’явилася нова виконувачка обов’язків заступника міського голови — Алла Бех. Вона куруватиме соціальний захист, економічний розвиток і інвестиційну політику міста. Нова посадовиця проводитиме внутрішні аудити міських структур та комунальних підприємств.

Про це повідомили 4 грудня, під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Читайте також:

Нова заступниця

Алла Бех стала новою виконувачкою обов’язків заступника міського голови Одеси. Вона координуватиме соціальний захист, економічний розвиток та інвестиційну політику міста. У міськраді також повідомили, що до її обов’язків входитиме проведення внутрішніх аудитів діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств.

Що відомо про Бех

Алла Бех за освітою юристка та має ступінь магістра з публічного управління. Раніше працювала в органах державної податкової служби та у фінансовому контролі Держаудитслужби. У її декларації вказані доходи понад 1,1 млн грн, квартира в Одесі площею 45 м², гараж 20 м², автомобіль Toyota Corolla 2017 року, а також готівкові кошти — 40 тис. грн та валютні активи близько 20 тис. доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто керуватиме Пересипським районом Одеси. Також ми писали, що в Одесі призначили нового голову департаменту охорони здоров'я.

Одеса Одеська область зміни міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
