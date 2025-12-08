В Одесі активісти виступили проти призначення Талалаєва

Будівля Одеської міської ради. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі розгорівся скандал навколо призначення Костянтина Талалаєва на посаду заступника міського голови з соціальних питань. Відома громадська діячка закликає не підтримувати кандидата через його минулі скандали та звинувачення, пов’язані з діяльністю.

Відкритий лист до депутатів опублікувала Яна Тітаренко на своїй сторінці у Facebook.

Активістка оприлюднила звернення до депутатів

За словами Яни Титаренко, місто опинилося перед рішенням, яке може стати "ганьбою". Вона стверджує, що призначення Талалаєва становитиме загрозу для сфери охорони здоров’я.

"Одеса знову стоїть на межі рішення, яке може стати ганьбою для міста", — написала активістка.

Вона підкреслює, що медична система міста тримається завдяки самовідданості лікарів, а не управлінським рішенням останніх років

Конфлікти в медичному університеті

У листі мовиться про події довкола Одеського національного медичного університету часів так званої "битви за Медін". За твердженнями авторки звернення, Талалаєв був однією з ключових фігур, які сприяли збереженню старого керівництва вишу, що, на її думку, призвело до репутаційних втрат та відтоку кадрів.

"Саме за його активної участі один із найкращих медичних вишів країни був фактично зруйнований", — ідеться у зверненні.

У листі жінка також пригадала заяви студентів про систему хабарів, примус до фальшивих скарг на викладачів та перевищення повноважень. Окремо вона наголосила, що Талалаєв нібито приймав іспити з дисциплін, яких не викладав, та використовував оцінки як інструмент впливу.

"Громадськість уважно відстежуватиме кожен ваш голос, і кожен із вас повинен буде відповісти мешканцям Одеси, чому він знав, але підтримав", — підкреслила активістка.

Нагадаємо, в Одесі з’явилася нова виконувачка обов’язків заступника міського голови. Також ми писали, що Пересипський район Одеси залишився без голови.