Недекларированные миллионы Диденко - следствие завершено

Григорий Диденко и Юлия Диденко. Фото иллюстративное: Думская

НАБУ и САП завершили следствие в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены, действующего народного депутата Юлии Диденко. Правоохранители установили, что супруги не задекларировали более 8 миллионов гривен имущества.

Об этом сообщило НАБУ.

Реклама

Читайте также:

Что инкриминируют супругам Диденко

Следствие установило, что в ежегодных декларациях за 2021-2023 годы Григорий и Юлия Диденко не указали имущество на сумму более 8 миллионов гривен. Речь идет о значительных расходах и активах, которые должны были быть включены в отчеты, но остались вне деклараций.

Детективы также обнаружили платежи, которые вызвали дополнительные вопросы. По данным НАБУ, в 2021-2024 годах супруги внесли более 5 миллионов гривен за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 — 2021 и 2024 годов выпуска. Именно эти расходы стали основанием для отдельного иска.

Незадекларированное имущество конфискуют

На основе материалов расследования прокурор САП подал в суд иск о взыскании более 5 миллионов гривен в доход государства. Супруги так и не смогли предоставить документальные доказательства происхождения средств, потраченных на элитную недвижимость и авто.

Ранее в октябре Юлии и Григорию Диденко сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Также мы писали, что в Одессе разгорелся скандал вокруг назначения Константина Талалаева на должность заместителя городского головы.