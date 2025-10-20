Видео
Главе Одесского облсовета и его жене вручили подозрение — детали

Главе Одесского облсовета и его жене вручили подозрение — детали

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 16:26
обновлено: 16:41
Подозрение главе Одесского облсовета Григорию Диденко
Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко. Фото: Григорий Диденко/facebook

Председателю Одесского облсовета Григорию Диденко и его жене, народному депутату Юлии Диденко, вручили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества. Супруги не указали в отчетах активов на более чем 8 миллионов гривен. Часть их имущества могут конфисковать в пользу государства.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также:

Недостоверные декларации

НАБУ и САП сообщили Григорию Диденко и его жене, нардепу Юлии Диденко, о подозрении во внесении недостоверных сведений в имущественные декларации за 2021-2023 годы. Следствие считает, что они скрыли от государства имущество на сумму более 8 миллионов гривен. Кроме того, по материалам расследования, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о признании необоснованными активов супругов на почти 5 миллионов гривен. Речь идет о взносах за апартаменты и два роскошных автомобиля — Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска. Следователи выяснили, что эти покупки были осуществлены без подтвержденных источников доходов.

Нардепка, якій вручили підозру
Юлия Диденко, которая получила подозрение от НАБУ. Фото: Юлия Диденко/facebook

Как накажут

По данным НАБУ, это может свидетельствовать о попытке скрыть незаконные доходы. Действия подозреваемых квалифицированы по части второй статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается, следователи проверяют происхождение средств и другие возможные нарушения со стороны должностных лиц. Суд уже наложил арест на квартиру и нежилое помещение, которыми владеет Диденко.

Напомним, мы сообщали, что СБУ проводили обыски у родственников одного из детективов НАБУ. Также мы писали, что НАБУ проводило обыски у двух прокуроров Офиса Генпрокурора, которых подозревают во взяточничестве.

декларация Одесса НАБУ САП Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
