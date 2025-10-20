Підозра голові Одеської облради Григорію Діденку

Голові Одеської облради та його дружині вручили підозру — деталі
Голові Одеської облради Григорію Діденку та його дружині, народній депутатці Юлії Діденко, вручили підозру через недостовірне декларування майна. Подружжя не зазначило у звітах активів на понад 8 мільйонів гривень. Частину їхнього майна можуть конфіскувати на користь держави.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
Недостовірні декларації
НАБУ та САП повідомили Григорію Діденку і його дружині, нардепці Юлії Діденко, про підозру у внесенні недостовірних відомостей до майнових декларацій за 2021–2023 роки. Слідство вважає, що вони приховали від держави майно на суму понад 8 мільйонів гривень. Крім того, за матеріалами розслідування, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про внески за апартаменти та два розкішні автомобілі — Audi SQ8 2021 та 2024 років випуску. Слідчі з’ясували, що ці покупки були здійснені без підтверджених джерел доходів.
Як покарають
За даними НАБУ, це може свідчити про спробу приховати незаконні прибутки. Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Розслідування триває, слідчі перевіряють походження коштів та інші можливі порушення з боку посадовців. Суд уже наклав арешт на квартиру та нежитлове приміщення, якими володіє Діденко.
