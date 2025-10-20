Відео
Дата публікації: 20 жовтня 2025 16:26
Оновлено: 16:41
Підозра голові Одеської облради Григорію Діденку
Голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Фото: Григорій Діденко/facebook

Голові Одеської облради Григорію Діденку та його дружині, народній депутатці Юлії Діденко, вручили підозру через недостовірне декларування майна. Подружжя не зазначило у звітах активів на понад 8 мільйонів гривень. Частину їхнього майна можуть конфіскувати на користь держави. 

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Недостовірні декларації

НАБУ та САП повідомили Григорію Діденку і його дружині, нардепці Юлії Діденко, про підозру у внесенні недостовірних відомостей до майнових декларацій за 2021–2023 роки. Слідство вважає, що вони приховали від держави майно на суму понад 8 мільйонів гривень. Крім того, за матеріалами розслідування, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про внески за апартаменти та два розкішні автомобілі — Audi SQ8 2021 та 2024 років випуску. Слідчі з’ясували, що ці покупки були здійснені без підтверджених джерел доходів.

Нардепка, якій вручили підозру
Юлія Діденко, яка отримала підозру від НАБУ. Фото: Юлія Діденко/facebook

Як покарають

За даними НАБУ, це може свідчити про спробу приховати незаконні прибутки. Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Розслідування триває, слідчі перевіряють походження коштів та інші можливі порушення з боку посадовців. Суд уже наклав арешт на квартиру та нежитлове приміщення, якими володіє Діденко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ проводили обшуки у родичів одного із детективів НАБУ. Також ми писали, що НАБУ проводило обшуки у двох прокурорів Офісу Генпрокурора, яких підозрюють у хабарництві.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
