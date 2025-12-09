Відео
Україна
Апартаменти й авто голови Одеської облради — слідство завершено

Апартаменти й авто голови Одеської облради — слідство завершено

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:58
Недекларовані мільйони Діденків — слідство завершено
Григорій Діденко та Юлія Діденко. Фото ілюстративне: Думская

НАБУ та САП завершили слідство щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружини, чинної народної депутатки Юлії Діденко. Правоохоронці встановили, що подружжя не задекларувало понад 8 мільйонів гривень майна.

Про це повідомило НАБУ.

Читайте також:

Що інкримінують подружжю Діденків

Слідство встановило, що у щорічних деклараціях за 2021-2023 роки Григорій і Юлія Діденки не вказали майно на суму понад 8 мільйонів гривень. Йдеться про значні витрати та активи, які мали бути включені у звіти, але залишилися поза деклараціями.

Детективи також виявили платежі, що викликали додаткові запитання. За даними НАБУ, у 2021-2024 роках подружжя внесло понад 5 мільйонів гривень за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 — 2021 і 2024 років випуску. Саме ці витрати стали підставою для окремого позову.

Незадеклароване майно конфіскують

На основі матеріалів розслідування прокурор САП подав до суду позов про стягнення понад 5 мільйонів гривень у дохід держави. Подружжя так і не змогло надати документальні докази походження коштів, витрачених на елітну нерухомість та авто.

Раніше у жовтні Юлії та Григорію Діденко повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Також ми писали, що в Одесі розгорівся скандал навколо призначення Костянтина Талалаєва на посаду заступника міського голови.

декларація Одеса НАБУ САП Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
